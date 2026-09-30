FC Porto berhasil memperkuat skuadnya jauh setelah penutupan bursa transfer Portugal. Chris Smalling (36) sudah berstatus tanpa klub sejak beberapa waktu lalu dan memutuskan menerima panggilan dari Estádio do Dragão, menurut MaisFutebol.

Smalling bermain dalam dua musim terakhir di Arab Saudi bersama Al-Fayha, dengan bek tengah itu mencatat total 67 pertandingan. Setelah kontraknya bersama Al-Fayha berakhir pada musim panas lalu, pemain berkaki kanan itu bisa direkrut secara gratis.

Smalling sudah berada di Porto, menurut MaisFutebol. "Jika prosedur yang diperlukan dan lazim untuk penyelesaian kontrak berjalan normal dan tanpa masalah, ia akan segera menjadi opsi tambahan dalam skuad juara liga", demikian bunyinya.

Pemain yang sudah 31 kali membela timnas Inggris itu, yang menjalani laga internasional terakhirnya pada 2017 untuk The Three Lions, akan dilatih di Porto oleh Francesco Farioli. Mantan pelatih Ajax itu memang ingin menambah sedikit pengalaman ke dalam skuadnya.

Smalling terutama dikenal lewat periodenya di Manchester United, tempat ia bermain antara 2010 dan 2019, sempat dilatih antara lain oleh Louis van Gaal, dan pada akhirnya mencatatkan 323 pertandingan.

Pemain asal London itu pindah ke AS Roma dengan status pinjaman pada 2019, sebelum klub tersebut merekrutnya secara permanen setahun kemudian dengan biaya sekitar lima belas juta euro. Smalling sempat menjalani periode-periode yang sangat baik di Stadio Olimpico, tetapi karena cedera yang kerap datang dan gajinya yang tinggi, ia diizinkan pergi ke Al-Fayha pada 2024 dengan nilai kurang dari satu juta euro.

Veteran itu di Porto akan bersaing dengan sesama pemain di posisinya seperti Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Nehuén Pérez, dan Dominik Prpic, serta mantan pemain Eredivisie Pablo Rosario, Hwang In-beom, dan Santiago Gimenez. Porto memulai liga dengan sangat baik, meraih 21 poin dari 7 pertandingan. Di Liga Champions, laga pertama di fase liga melawan Manchester City berakhir dengan kekalahan (0-2).



