FC Porto akhirnya lepas dari angka nol yang menyebalkan setelah menang telak atas Napoli

FC Porto akhirnya meraih poin pertamanya pada musim Liga Champions ini. Tim asuhan Francesco Farioli mengalahkan Napoli 4-1 di Estádio do Dragão. Dua bek tengah asal Polandia, Jan Bednarek dan Jakub Kiwior, sama-sama mencetak gol dari sepak pojok dan berperan besar dalam kemenangan atas Napoli. Seperti Porto dan Feyenoord, Napoli mengoleksi tiga poin setelah empat pertandingan.

Porto langsung memberi peringatan serius kepada Napoli lewat Pepê, yang melepaskan tembakan indah hingga bola masuk setelah membentur mistar. Namun, sang penyerang bergerak terlalu cepat dan berada dalam posisi offside. Tak lama kemudian, Borja Sainz tidak berada dalam posisi offside saat tembakannya melambung hanya beberapa sentimeter di atas mistar gawang kiper Napoli, Alex Meret.

Gol pembuka yang layak didapat Porto akhirnya tercipta pada awal pertandingan melalui situasi bola mati. Bednarek dibiarkan sepenuhnya bebas saat Gabri Veiga mengambil sepak pojok dan menyundul bola dengan mantap ke gawang.

Napoli mulai tampil lebih baik. Setelah Rasmus Højlund menyia-nyiakan peluang pertama, tim Italia itu akhirnya mencetak gol. Kiper Porto, Diogo Costa, melakukan dua penyelamatan gemilang atas upaya Antonio Vergara dan Højlund. Namun, pertahanannya tidak memberikan dukungan, sehingga ia tak berdaya menghadapi upaya ketiga dari Scott McTominay.

Porto mengawali babak kedua dengan lebih baik dan segera melepaskan tembakan peringatan melalui Veiga. Peluang terbesar pada periode itu didapat mantan pemain PSV, Pablo Rosario, yang menerima bola tepat di kakinya dari Matteo Politano, tetapi gagal menaklukkan Meret dari jarak beberapa meter di depan gawang.

Porto terus mendominasi dan nyaris kembali unggul lewat Veiga, tetapi pemain kreatif yang kurang beruntung itu menghantam mistar. Pada menit ke-70, ia akhirnya bisa merayakan gol. Mantan bintang Feyenoord, Santiago Gimenez, mengirim umpan ke samping dan Veiga menuntaskannya: 2-1.

Sepuluh menit sebelum turun minum, bek tengah Porto lainnya juga mencetak gol. Sepak pojok mantan pemain Feyenoord, Hwang In-boom, ditanduk dengan baik oleh Kiwior: 3-1. Pada pengujung pertandingan, skor bahkan menjadi 4-1 berkat penalti yang dikonversi pemain pengganti, Samu.