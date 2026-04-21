FC Midtjylland mengeluarkan pernyataan setelah insiden penusukan yang mengejutkan yang menimpa salah satu pemainnya

Alamara Djabi (FC Midtjylland) ditikam pada akhir pekan lalu dan kemudian dimasukkan ke dalam koma buatan setelah menjalani dua operasi. Klub tersebut mengeluarkan pernyataan pada Selasa pagi.

Klub Denmark tersebut menyampaikan kabar baik melalui situs resminya. “Kondisinya kini stabil setelah menjalani dua operasi dan telah terbangun dari koma buatan. Mengingat situasinya, kondisinya cukup baik.”

Midtjylland menginformasikan bahwa insiden penikaman serius tersebut terjadi akhir pekan lalu di Herning. “Djabi berada dalam kondisi kritis dan segera menjalani operasi.” Klub tersebut memuji tenaga medis. “Berkat tindakan profesional tim medis darurat dan kemudian para dokter di rumah sakit, kondisinya kini stabil.”

Tim peringkat kedua di Superligaen menyatakan tidak akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai proses tersebut. “Sebagai bentuk penghormatan terhadap penyelidikan polisi yang sedang berlangsung, termasuk pemeriksaan saksi dan penyelidikan lainnya.”

Midtjylland menyatakan sangat terpukul oleh insiden serius ini. “Doa dan pikiran kami bersama rekan setim kami, keluarganya, dan teman-temannya, dan kami mendoakan agar ia diberi kekuatan serta segera pulih.”

Djabi tidak masuk dalam skuad klub asal Herning musim ini. Menurut klub, ia sama sekali tidak lagi dipertimbangkan untuk pertandingan-pertandingan mendatang.