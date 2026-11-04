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FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: Waktu kick-off

Conference League - Pekan 3 5 Nov 2026 - 15.00 AIL Arena

Pertandingan antara FC Lugano dan FK Kauno Zalgiris dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris hari ini: Siapa yang menayangkan secara langsung di TV dan live streaming?

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada FC Lugano dan FK Kauno Zalgiris?

FC Lugano memasuki pertandingan ini dengan catatan sempurna berupa lima kemenangan beruntun. Dalam lima laga tersebut, mereka mencetak 16 gol dan hanya kebobolan tujuh kali. Terakhir, Lugano mengalahkan FC Basel 1893 dengan skor 2-1; kemenangan tandang 2-5 atas Getafe di Conference League menjadi hasil yang sangat mengesankan.

FK Kauno Žalgiris mencatat hasil beragam dalam lima pertandingan terakhir, dengan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Pada laga terbarunya, Žalgiris menang 1-4 atas Hegelmann di A Lyga Lithuania. Namun, mereka belum meraih poin di Conference League. Kekalahan 0-4 dari Brighton disusul kekalahan 1-4 dari Brann.

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: Susunan pemain

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: Performa

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: Rekor pertemuan

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: Klasemen