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Conference League
team-logoLugano
AIL Arena
team-logoFK Kauno Zalgiris
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FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris hari ini bisa disaksikan langsung di mana? Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di TV dan live streaming?

Lugano vs FK Kauno Zalgiris
Lugano
FK Kauno Zalgiris
Conference League

Di Conference League, FC Lugano menghadapi FK Kauno Zalgiris. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan live streaming hari ini?

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FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: Waktu kick-off

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Conference League - Pekan 3
AIL Arena

Pertandingan antara FC Lugano dan FK Kauno Zalgiris dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris hari ini: Siapa yang menayangkan secara langsung di TV dan live streaming?

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada FC Lugano dan FK Kauno Zalgiris?

FC Lugano memasuki pertandingan ini dengan catatan sempurna berupa lima kemenangan beruntun. Dalam lima laga tersebut, mereka mencetak 16 gol dan hanya kebobolan tujuh kali. Terakhir, Lugano mengalahkan FC Basel 1893 dengan skor 2-1; kemenangan tandang 2-5 atas Getafe di Conference League menjadi hasil yang sangat mengesankan.

FK Kauno Žalgiris mencatat hasil beragam dalam lima pertandingan terakhir, dengan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Pada laga terbarunya, Žalgiris menang 1-4 atas Hegelmann di A Lyga Lithuania. Namun, mereka belum meraih poin di Conference League. Kekalahan 0-4 dari Brighton disusul kekalahan 1-4 dari Brann.

LUG

LUG - Performa

ZVE
M3-2
PUF
M0-4
GET
M2-5
THU
M2-3
BAS
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
17/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
KZA

KZA - Performa

BHA
K4-0
SUD
M0-1
BRA
K1-4
ZAL
S0-0
HEG
M1-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Lugano vs FK Kauno Zalgiris

Manajer

  • M. Croci-Torti

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: Performa

LUG

LUG - Performa

ZVE
M3-2
PUF
M0-4
GET
M2-5
THU
M2-3
BAS
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
17/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
KZA

KZA - Performa

BHA
K4-0
SUD
M0-1
BRA
K1-4
ZAL
S0-0
HEG
M1-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: Rekor pertemuan

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
M
M
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
M
M
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
M
M
3
BrannBrannBRA
220062+46
M
M
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
M
M
6
MonacoMonacoASM
220051+46
M
M
7
St.TruidenSt.TruidenSTT
220030+36
M
M
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
M
M
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
211040+44
S
M
10
FC KoebenhavnFC KoebenhavnFCK
211052+34
S
M
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
M
S
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
S
M
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
M
K
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
M
K
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
K
M
16
BragaBragaBRA
210123-13
M
K
17
GentGentGNT
210112-13
K
M
18
FreiburgFreiburgSCF
210135-23
K
M
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
S
S
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
S
S
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
S
S
22
FK Crvena ZvezdaFK Crvena ZvezdaZVE
201145-11
S
K
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
S
K
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
S
K
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
K
S
26
AGFAGFAGF
201112-11
S
K
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
S
K
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
K
S
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
S
K
30
GetafeGetafeGET
201136-31
K
S
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
K
S
32
ThunThunTHU
200202-20
K
K
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
K
K
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
K
K
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
K
K
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
K
K
Lolos ke 16 besar

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