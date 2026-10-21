Pada musim ini, FC Liverpool kembali berlaga di berbagai ajang: liga, piala, dan kompetisi Eropa. Karena itu, siapa pun yang ingin mengikuti setiap pertandingan The Reds perlu tahu penyedia mana yang menayangkan masing-masing kompetisi. Kabar baiknya, dengan kombinasi layanan yang tepat, Anda tidak akan melewatkan satu pertandingan pun.

Berikut adalah penyedia siaran yang perlu diketahui untuk mengikuti Liverpool.

FC Liverpool, sekilas informasi siaran: Siapa yang menayangkan pertandingan The Reds secara langsung di TV dan live streaming?

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Cara menonton FC Liverpool di Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield, dan Carabao Cup secara langsung di TV dan live streaming

Seluruh hak siar Premier League di Jerman dimiliki Sky. Penyedia siaran tersebut menayangkan semua pertandingan liga secara langsung, baik sebagai siaran pertandingan tunggal maupun siaran simultan. Dengan demikian, pertandingan FC Liverpool juga menjadi bagian tetap dari program Sky.

Anda juga dapat menyaksikan pertandingan The Reds melalui live streaming di WOW atau aplikasi Sky Go, baik di rumah maupun saat bepergian.

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Mulai musim 2025/26, Sky juga memperluas paket tayangan sepak bola Inggrisnya dengan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan demikian, pertandingan Liverpool di Piala Liga atau melawan tim dari divisi yang lebih rendah, jika ada, juga disiarkan langsung oleh Sky.

FA Cup serta FA Community Shield disiarkan secara eksklusif di Jerman oleh DAZN. Layanan streaming tersebut menayangkan secara langsung semua pertandingan yang relevan, termasuk setiap penampilan FC Liverpool.

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Siaran Champions League, termasuk pertandingan Liverpool, juga terbagi di antara beberapa penyedia. Sebagian besar pertandingan ditayangkan langsung oleh DAZN. Sementara itu, satu pertandingan pilihan pada Selasa malam disiarkan secara eksklusif oleh Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28, akan ada perubahan besar dalam pembagian hak siar: Paramount+ akan mulai menayangkan Champions League dan mengambil alih sebagian besar hak siarnya. Di sini Anda dapat menemukan semua detail yang telah diketahui mengenai paket hak siar baru tersebut.

Jika FC Liverpool mencapai final Champions League, pertandingan itu seperti biasa juga akan disiarkan di TV gratis. Dalam hal ini, ZDF akan menayangkannya secara langsung.

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FC Liverpool, sekilas informasi siaran: Siapa yang menayangkan pertandingan The Reds secara langsung di TV dan live streaming? Laporan langsung di SPOX

Kami juga akan meliput sejumlah pertandingan pilihan The Reds melalui laporan langsung. Jika kami meliput sebuah pertandingan, laporan langsungnya akan tersedia di sini sekitar satu jam sebelum sepak mula.

Panduan TV FC Liverpool: Profil klub