FC Liverpool, semua informasi tentang siaran langsung dalam satu tampilan: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Reds secara langsung di TV dan streaming langsung?

FC Liverpool berlaga di berbagai kompetisi musim ini – liga, piala, dan kompetisi Eropa. Oleh karena itu, bagi yang ingin mengikuti setiap pertandingan The Reds tanpa terlewat, harus tahu persis kompetisi mana yang disiarkan oleh penyedia mana. Kabar baiknya: Dengan kombinasi saluran yang tepat, Anda tidak akan melewatkan satu pertandingan pun.

Ikhtisar berikut ini menunjukkan stasiun mana saja yang relevan untuk Liverpool.

Menonton FC Liverpool di Liga Premier, Liga Champions, Piala FA, Community Shield, dan Piala Carabao secara langsung di TV dan streaming

Hak siar Liga Premier di Jerman sepenuhnya dimiliki oleh Sky. Saluran ini menayangkan semua pertandingan liga secara langsung – baik sebagai siaran tunggal maupun dalam siaran konferensi. Dengan demikian, pertandingan FC Liverpool juga menjadi bagian tetap dalam program Sky.

Melalui WOW atau aplikasi Sky Go, Anda juga dapat menonton pertandingan The Reds melalui siaran langsung, baik saat Anda berada di rumah maupun dalam perjalanan.

Mulai musim 2025/26, Sky memperluas paket Inggrisnya dengan menambahkan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan demikian, pertandingan Liverpool di Piala Liga atau melawan lawan dari divisi bawah juga akan disiarkan langsung di Sky.

FA Cup dan FA Community Shield disiarkan secara eksklusif di Jerman oleh DAZN. Layanan streaming ini menayangkan semua pertandingan penting secara langsung – termasuk semua penampilan FC Liverpool.

Liga Champions juga tersebar di beberapa penyedia untuk Liverpool. Sebagian besar pertandingan ditayangkan langsung oleh DAZN. Namun, satu pertandingan unggulan terpilih pada Selasa malam ditayangkan secara eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28 akan terjadi perubahan besar: Paramount+ akan bergabung dalam siaran Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siar. Di sini Anda dapat menemukan semua detail yang diketahui mengenai paket hak siar baru tersebut.

Jika FC Liverpool berhasil mencapai final Liga Champions, pertandingan tersebut akan disiarkan seperti biasa di televisi gratis. Dalam hal ini, ZDF akan menayangkan siaran langsungnya.

FC Liverpool, semua informasi tentang siaran dalam satu tampilan: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Reds secara langsung di TV dan streaming langsung?

