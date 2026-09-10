FC Liverpool musim ini tampil di beberapa level kompetisi sekaligus - liga, piala, Eropa. Karena itu, siapa pun yang ingin mengikuti The Reds tanpa terlewat harus tahu persis kompetisi mana tayang di penyedia yang mana. Kabar baiknya: dengan kombinasi yang tepat, Anda tidak akan melewatkan satu pun pertandingan.

Gambaran berikut menunjukkan stasiun mana saja yang relevan untuk Liverpool.

FC Liverpool, semua informasi siaran secara sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan laga The Reds secara live di TV dan livestream?

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Saksikan FC Liverpool di Premier League, Liga Champions, Piala FA, Community Shield, Carabao Cup secara live di TV dan livestream

Hak siar Premier League di Jerman sepenuhnya berada di tangan Sky. Stasiun tersebut menayangkan semua pertandingan liga secara live - baik siaran tunggal maupun konferensi. Dengan demikian, laga-laga FC Liverpool juga sudah menjadi bagian tetap dari program Sky.

Melalui WOW atau aplikasi Sky Go, Anda juga bisa mengikuti pertandingan The Reds via livestream, terlepas dari apakah Anda berada di rumah atau sedang bepergian.

Mulai musim 2025/26, Sky juga memperluas paket Inggrisnya dengan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Artinya, potensi pertandingan Liverpool di Piala Liga atau melawan lawan dari divisi bawah juga tayang live di Sky.

Piala FA serta FA Community Shield di Jerman disiarkan secara eksklusif oleh DAZN. Layanan streaming tersebut menayangkan seluruh pertandingan yang relevan secara live - termasuk semua penampilan FC Liverpool.

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Liga Champions, termasuk bagi Liverpool, juga terbagi ke beberapa penyedia. Sebagian besar pertandingan ditayangkan live oleh DAZN. Sementara itu, satu laga top pilihan pada Selasa malam tayang eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28 akan ada penataan ulang yang lebih besar: Paramount+ kemudian akan masuk ke siaran Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siar. Di sini Anda bisa menemukan semua detail yang sudah diketahui tentang paket hak siar baru tersebut.

Jika FC Liverpool mencapai final Liga Champions, laga tersebut seperti biasa juga akan ditayangkan di TV gratis. Dalam kasus ini, ZDF akan menangani siaran langsungnya.

FC Liverpool, semua informasi siaran secara sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan laga The Reds secara live di TV dan livestream? Liveticker di SPOX

Beberapa pertandingan pilihan The Reds juga akan kami ikuti, yakni lewat live ticker. Jika kami meliput sebuah pertandingan, ticker tersebut akan terlihat di sini sekitar satu jam sebelum kick-off.

Panduan TV FC Liverpool: Profil singkat klub