Liverpool FC ambil bagian musim ini demi musim di beberapa level - liga, piala, Eropa. Karena itu, siapa pun yang ingin mengikuti The Reds tanpa terlewat harus tahu persis kompetisi mana tayang di penyedia yang mana. Kabar baiknya: dengan kombinasi yang tepat, Anda tak akan melewatkan satu pertandingan pun.

Gambaran berikut menunjukkan stasiun mana saja yang relevan untuk Liverpool.

Liverpool FC, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan laga The Reds secara langsung di TV dan live streaming?

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Saksikan Liverpool FC secara langsung di TV dan live streaming di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup

Hak siar Premier League di Jerman sepenuhnya berada di tangan Sky. Stasiun itu menayangkan semua pertandingan liga secara langsung - baik sebagai siaran tunggal maupun dalam konferensi. Dengan demikian, laga-laga Liverpool FC juga sudah menjadi bagian tetap dari program Sky.

Melalui WOW atau aplikasi Sky Go, Anda juga bisa mengikuti pertandingan The Reds lewat live streaming, terlepas dari apakah Anda berada di rumah atau sedang bepergian.

Mulai musim 2025/26, Sky juga memperluas paket Inggrisnya dengan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan begitu, kemungkinan laga Liverpool di Piala Liga atau melawan lawan dari divisi bawah juga tayang langsung di Sky.

FA Cup serta FA Community Shield di Jerman disiarkan secara eksklusif oleh DAZN. Layanan streaming itu menayangkan seluruh pertandingan yang relevan secara langsung - termasuk semua penampilan Liverpool FC.

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Liga Champions untuk Liverpool juga terbagi ke beberapa penyedia. Sebagian besar pertandingan ditayangkan langsung oleh DAZN. Satu laga pilihan pada Selasa malam, sebaliknya, tayang eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28 akan ada penataan ulang yang lebih besar: Paramount+ kemudian masuk ke penayangan Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siar. Di sini Anda bisa menemukan semua detail yang sudah diketahui tentang paket hak siar baru tersebut.

Jika Liverpool FC mencapai final Liga Champions, pertandingan itu seperti biasa juga akan disiarkan di TV gratis. Dalam hal ini, ZDF akan mengambil alih siaran langsungnya.

Liverpool FC, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan laga The Reds secara langsung di TV dan live streaming? Live ticker di SPOX

Sejumlah laga pilihan The Reds juga akan kami ikuti, yakni lewat live ticker. Jika kami meliput sebuah pertandingan, ticker tersebut akan terlihat di sini sekitar satu jam sebelum kick-off.

Panduan TV Liverpool FC: Profil singkat klub