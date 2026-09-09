FC Liverpool musim ini berkiprah di beberapa level kompetisi - liga, piala, Eropa. Karena itu, siapa pun yang ingin mengikuti The Reds tanpa terlewat harus tahu betul kompetisi mana tayang di penyedia yang mana. Kabar baiknya: Dengan kombinasi yang tepat, kalian tidak akan melewatkan satu pun pertandingan.

Penyedia mana saja yang relevan untuk Liverpool, ditunjukkan dalam ringkasan berikut.

FC Liverpool, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan laga The Reds secara langsung di TV dan livestream?

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Saksikan FC Liverpool di Premier League, Liga Champions, Piala FA, Community Shield, Carabao Cup secara langsung di TV dan livestream

Hak siar Premier League di Jerman sepenuhnya berada di Sky. Stasiun ini menayangkan semua laga liga secara langsung - baik sebagai siaran tunggal maupun dalam konferensi. Dengan demikian, pertandingan FC Liverpool juga menjadi bagian tetap dari program Sky.

Melalui WOW atau aplikasi Sky Go, kalian juga bisa mengikuti laga The Reds lewat livestream, terlepas dari apakah kalian berada di rumah atau sedang bepergian.

Mulai musim 2025/26, Sky juga memperluas paket Inggrisnya dengan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan begitu, kemungkinan laga Liverpool di Piala Liga atau melawan lawan dari divisi bawah juga tayang langsung di Sky.

FA Cup serta FA Community Shield disiarkan secara eksklusif di Jerman oleh DAZN. Layanan streaming itu menayangkan semua pertandingan yang relevan secara langsung - termasuk seluruh penampilan FC Liverpool.

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Liga Champions untuk Liverpool juga terbagi ke beberapa penyedia. Sebagian besar pertandingan ditayangkan langsung oleh DAZN. Sementara itu, satu laga pilihan pada Selasa malam tayang eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28, akan ada penataan ulang yang lebih besar: Paramount+ kemudian masuk ke penayangan Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siar. Di sini kalian bisa menemukan semua detail yang sudah diketahui tentang paket hak siar yang baru.

Jika FC Liverpool mencapai final Liga Champions, laga itu seperti biasa juga akan disiarkan di TV gratis. Dalam hal ini, ZDF akan mengambil alih siaran langsungnya.

FC Liverpool, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan laga The Reds secara langsung di TV dan livestream? Live ticker di SPOX

Sejumlah pertandingan pilihan The Reds juga akan kami liput, yakni lewat live ticker. Jika kami meliput sebuah pertandingan, ticker itu akan terlihat di sini sekitar satu jam sebelum kick-off.

Panduan TV FC Liverpool: Profil singkat klub