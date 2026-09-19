FC Liverpool bermain di berbagai level musim demi musim pada musim ini - liga, piala, Eropa. Karena itu, siapa pun yang ingin mengikuti The Reds tanpa terlewat harus tahu persis kompetisi mana tayang di penyedia yang mana. Kabar baiknya: dengan kombinasi yang tepat, Anda tidak akan melewatkan satu pun pertandingan.

Gambaran berikut menunjukkan stasiun mana yang relevan untuk Liverpool.

FC Liverpool, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan langsung pertandingan The Reds di TV dan live streaming?

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Saksikan FC Liverpool secara langsung di TV dan live streaming di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup

Hak siar Premier League di Jerman sepenuhnya dipegang oleh Sky. Stasiun tersebut menayangkan semua pertandingan liga secara langsung - baik sebagai siaran tunggal maupun konferensi. Dengan demikian, laga-laga FC Liverpool juga menjadi bagian tetap dari program Sky.

Melalui WOW atau aplikasi Sky-Go, Anda juga bisa mengikuti pertandingan The Reds via live streaming, terlepas dari apakah Anda berada di rumah atau sedang bepergian.

Mulai musim 2025/26, Sky juga memperluas paket Inggrisnya dengan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan begitu, kemungkinan pertandingan Liverpool di Piala Liga atau melawan lawan dari kasta lebih rendah juga tayang live di Sky.

FA Cup serta FA Community Shield di Jerman ditayangkan secara eksklusif oleh DAZN. Layanan streaming tersebut menayangkan semua pertandingan yang relevan secara langsung - termasuk semua penampilan FC Liverpool.

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Hak siar Liga Champions juga terbagi ke beberapa penyedia untuk Liverpool. Sebagian besar pertandingan ditayangkan langsung oleh DAZN. Sementara itu, satu laga puncak pilihan pada Selasa malam tayang secara eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28, akan ada penataan ulang yang lebih besar: Paramount+ kemudian masuk ke penayangan Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siar. Di sini Anda dapat menemukan semua detail yang sudah diketahui tentang paket hak siar baru tersebut.

Jika FC Liverpool mencapai final Liga Champions, laga itu seperti biasa juga akan disiarkan di TV gratis. Dalam kasus ini, ZDF akan menayangkannya secara langsung.

FC Liverpool, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan langsung pertandingan The Reds di TV dan live streaming? Live ticker di SPOX

Sejumlah pertandingan pilihan The Reds juga akan kami hadirkan, yakni lewat live ticker. Jika kami meliput sebuah pertandingan, ticker tersebut akan terlihat di sini sekitar satu jam sebelum kick-off.

Panduan TV FC Liverpool: Profil singkat klub