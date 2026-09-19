Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
WirtzGetty
GOAL
Diterjemahkan oleh

FC Liverpool, semua informasi soal siaran dalam satu pandangan: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Reds secara langsung di TV dan live streaming?

Liverpool

Ingin tahu di mana Liverpool bisa disaksikan secara live di Premier League, Liga Champions, dan ajang-ajang piala? Kami punya jawabannya!

FC Liverpool bermain di berbagai level musim demi musim pada musim ini - liga, piala, Eropa. Karena itu, siapa pun yang ingin mengikuti The Reds tanpa terlewat harus tahu persis kompetisi mana tayang di penyedia yang mana. Kabar baiknya: dengan kombinasi yang tepat, Anda tidak akan melewatkan satu pun pertandingan.

Gambaran berikut menunjukkan stasiun mana yang relevan untuk Liverpool.

FC Liverpool, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan langsung pertandingan The Reds di TV dan live streaming?

Mohamed Salah of LiverpoolGetty Images

Saksikan FC Liverpool secara langsung di TV dan live streaming di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup

Hak siar Premier League di Jerman sepenuhnya dipegang oleh Sky. Stasiun tersebut menayangkan semua pertandingan liga secara langsung - baik sebagai siaran tunggal maupun konferensi. Dengan demikian, laga-laga FC Liverpool juga menjadi bagian tetap dari program Sky.

Melalui WOW atau aplikasi Sky-Go, Anda juga bisa mengikuti pertandingan The Reds via live streaming, terlepas dari apakah Anda berada di rumah atau sedang bepergian.

Daftar sekarangPremier League, DFB-Pokal, dan banyak lagi sebagai pelanggan baru Sky seharga 24,99 euro/bulan!

Premier League
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Liverpool crest
Liverpool
LIV

Mulai musim 2025/26, Sky juga memperluas paket Inggrisnya dengan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan begitu, kemungkinan pertandingan Liverpool di Piala Liga atau melawan lawan dari kasta lebih rendah juga tayang live di Sky.

FA Cup serta FA Community Shield di Jerman ditayangkan secara eksklusif oleh DAZN. Layanan streaming tersebut menayangkan semua pertandingan yang relevan secara langsung - termasuk semua penampilan FC Liverpool.

Temukan penawaran terbaik untuk AndaDaftar sekarang!

Alisson Becker of LiverpoolGetty Images

Hak siar Liga Champions juga terbagi ke beberapa penyedia untuk Liverpool. Sebagian besar pertandingan ditayangkan langsung oleh DAZN. Sementara itu, satu laga puncak pilihan pada Selasa malam tayang secara eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28, akan ada penataan ulang yang lebih besar: Paramount+ kemudian masuk ke penayangan Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siar. Di sini Anda dapat menemukan semua detail yang sudah diketahui tentang paket hak siar baru tersebut.

Jika FC Liverpool mencapai final Liga Champions, laga itu seperti biasa juga akan disiarkan di TV gratis. Dalam kasus ini, ZDF akan menayangkannya secara langsung.

Daftar ke Amazon Prime VideoLaga top Liga Champions setiap hari Selasa eksklusif di Prime Video!

FC Liverpool, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan langsung pertandingan The Reds di TV dan live streaming? Live ticker di SPOX

Sejumlah pertandingan pilihan The Reds juga akan kami hadirkan, yakni lewat live ticker. Jika kami meliput sebuah pertandingan, ticker tersebut akan terlihat di sini sekitar satu jam sebelum kick-off.

Panduan TV FC Liverpool: Profil singkat klub

Didirikan1892
Gelar juara liga Inggris20
Gelar FA Cup8
Gelar Liga Champions6
Pemain dengan penampilan terbanyakIan Callaghan (857 pertandingan resmi)
Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google