FC Liverpool musim ini tampil di beberapa level kompetisi - liga, piala, Eropa. Karena itu, siapa pun yang ingin mengikuti The Reds tanpa terlewat harus tahu betul kompetisi mana tayang di penyedia yang mana. Kabar baiknya: dengan kombinasi yang tepat, Anda tidak akan melewatkan satu pertandingan pun.

Gambaran berikut menunjukkan stasiun mana saja yang relevan untuk Liverpool.

FC Liverpool, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Reds secara langsung di TV dan live streaming?

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Saksikan FC Liverpool di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Community Shield, dan Carabao Cup secara langsung di TV dan live streaming

Hak siar Premier League di Jerman sepenuhnya dipegang oleh Sky. Stasiun ini menayangkan semua pertandingan liga secara langsung - baik sebagai siaran tunggal maupun konferensi. Dengan demikian, laga-laga FC Liverpool juga menjadi bagian tetap dari program Sky.

Melalui WOW atau aplikasi Sky Go, Anda juga bisa mengikuti pertandingan The Reds lewat live streaming, terlepas dari apakah Anda berada di rumah atau sedang bepergian.

Mulai musim 2025/26, Sky juga memperluas paket Inggrisnya dengan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Artinya, kemungkinan laga Liverpool di Piala Liga atau melawan lawan dari divisi lebih rendah juga tayang langsung di Sky.

FA Cup serta FA Community Shield di Jerman disiarkan secara eksklusif oleh DAZN. Layanan streaming itu menayangkan semua pertandingan yang relevan secara langsung - termasuk semua penampilan FC Liverpool.

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Liga Champions, termasuk untuk Liverpool, juga terbagi di beberapa penyedia. Sebagian besar pertandingan ditayangkan langsung oleh DAZN. Sementara itu, satu laga top pilihan pada Selasa malam tayang eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28, akan ada penataan ulang yang lebih besar: Paramount+ kemudian masuk ke penayangan Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siar. Di sini Anda akan menemukan semua detail yang sudah diketahui tentang paket hak siar baru tersebut.

Jika FC Liverpool mencapai final Liga Champions, laga tersebut seperti biasa juga akan disiarkan di TV gratis. Dalam kasus ini, ZDF akan mengambil alih siaran langsungnya.

FC Liverpool, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Reds secara langsung di TV dan live streaming? Live ticker di SPOX

Sejumlah pertandingan pilihan The Reds juga akan kami liput, yakni lewat live ticker. Jika kami meliput sebuah pertandingan, ticker tersebut akan terlihat di sini sekitar satu jam sebelum kick-off.

Panduan TV FC Liverpool: Profil singkat klub