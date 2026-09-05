FC Liverpool musim ini tampil di beberapa level kompetisi sekaligus - liga, piala, Eropa. Karena itu, siapa pun yang ingin mengikuti The Reds tanpa terlewat harus tahu persis kompetisi mana tayang di penyedia yang mana. Kabar baiknya: dengan kombinasi yang tepat, Anda tidak akan melewatkan satu pun pertandingan.

Gambaran berikut menunjukkan stasiun mana saja yang relevan untuk Liverpool.

FC Liverpool, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Reds secara live di TV dan livestream?

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Saksikan FC Liverpool di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Community Shield, dan Carabao Cup secara live di TV dan livestream

Hak siar Premier League di Jerman sepenuhnya dimiliki oleh Sky. Stasiun tersebut menayangkan semua pertandingan liga secara langsung - baik tayangan tunggal maupun konferensi. Dengan demikian, laga-laga FC Liverpool juga menjadi bagian tetap dalam program Sky.

Melalui WOW atau aplikasi Sky Go, Anda juga bisa menyaksikan pertandingan The Reds lewat livestream, terlepas dari apakah Anda berada di rumah atau sedang bepergian.

Mulai musim 2025/26, Sky juga memperluas paket Inggrisnya dengan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan begitu, kemungkinan laga Liverpool di Piala Liga atau melawan lawan dari divisi lebih rendah juga tayang live di Sky.

FA Cup serta FA Community Shield di Jerman disiarkan secara eksklusif oleh DAZN. Layanan streaming itu menayangkan semua pertandingan yang relevan secara langsung - termasuk seluruh penampilan FC Liverpool.

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Liga Champions juga untuk Liverpool terbagi ke beberapa penyedia. Sebagian besar pertandingan ditayangkan live oleh DAZN. Sementara itu, satu laga pilihan pada Selasa malam tayang eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28 akan ada penataan ulang yang lebih besar: Paramount+ kemudian masuk ke penayangan Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siar. Di sini Anda bisa menemukan semua detail yang sudah diketahui soal paket hak siar baru tersebut.

Jika FC Liverpool mencapai final Liga Champions, pertandingan itu seperti biasa juga akan disiarkan di TV gratis. Dalam hal ini, ZDF akan mengambil alih siaran langsungnya.

FC Liverpool, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Reds secara live di TV dan livestream? Live ticker di SPOX

Sejumlah pertandingan pilihan The Reds juga akan kami liput, yakni lewat live ticker. Jika kami meliput sebuah pertandingan, ticker tersebut akan terlihat di sini sekitar satu jam sebelum kick-off.

Panduan TV FC Liverpool: Profil singkat klub