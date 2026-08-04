FC Liverpool tampil musim ini di beberapa level kompetisi - liga, piala, Eropa. Karena itu, siapa pun yang ingin mengikuti The Reds tanpa terlewat harus tahu betul kompetisi mana tayang di penyedia yang mana. Kabar baiknya: dengan kombinasi yang tepat, Anda tidak akan melewatkan satu pun pertandingan.

Ikhtisar berikut menunjukkan saluran mana saja yang relevan untuk Liverpool.

FC Liverpool, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan laga The Reds secara langsung di TV dan livestream?

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Saksikan FC Liverpool di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup secara live di TV dan livestream

Hak siar Premier League di Jerman sepenuhnya dimiliki Sky. Stasiun itu menayangkan semua pertandingan liga secara langsung - baik sebagai siaran tunggal maupun konferensi. Dengan demikian, laga-laga FC Liverpool juga menjadi bagian tetap dari program Sky.

Melalui WOW atau aplikasi Sky-Go, Anda juga bisa mengikuti pertandingan The Reds melalui livestream, sepenuhnya terlepas dari apakah Anda berada di rumah atau sedang bepergian.

Mulai musim 2025/26, Sky juga memperluas paket Inggrisnya dengan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan begitu, kemungkinan laga Liverpool di Piala Liga atau melawan lawan dari divisi lebih rendah juga tayang live di Sky.

FA Cup serta FA Community Shield di Jerman disiarkan secara eksklusif oleh DAZN. Layanan streaming itu menayangkan semua pertandingan relevan secara langsung - termasuk seluruh penampilan FC Liverpool.

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Liga Champions untuk Liverpool juga terbagi ke beberapa penyedia. Sebagian besar pertandingan ditayangkan langsung oleh DAZN. Sementara itu, satu laga puncak pilihan pada Selasa malam tayang eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28, akan ada penataan ulang yang lebih besar: Paramount+ kemudian masuk ke penayangan Liga Champions dan mengambil alih bagian signifikan dari hak siar. Di sini Anda bisa menemukan semua detail yang sudah diketahui tentang paket hak siar baru tersebut.

Jika FC Liverpool mencapai final Liga Champions, laga itu seperti biasa juga akan disiarkan di TV gratis. Dalam kasus ini, ZDF akan mengambil alih siaran langsungnya.

FC Liverpool, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan laga The Reds secara langsung di TV dan livestream? Liveticker di SPOX

Kami juga akan meliput sejumlah pertandingan pilihan The Reds, yakni melalui liveticker. Jika kami meliput sebuah pertandingan, ticker tersebut akan terlihat di sini sekitar satu jam sebelum kick-off.

Panduan TV FC Liverpool: Profil singkat klub