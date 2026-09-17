FC Liverpool musim ini tampil di beberapa level kompetisi - liga, piala, Eropa. Karena itu, siapa pun yang ingin mengikuti The Reds tanpa terlewat harus tahu persis kompetisi mana tayang di penyedia yang mana. Kabar baiknya: Dengan kombinasi yang tepat, Anda tidak akan melewatkan satu pertandingan pun.

Gambaran berikut menunjukkan stasiun mana yang relevan untuk Liverpool.

FC Liverpool, semua informasi siaran secara ringkas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Reds secara langsung di TV dan live streaming?

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Saksikan FC Liverpool di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup secara langsung di TV dan live streaming

Hak siar Premier League di Jerman sepenuhnya dipegang Sky. Stasiun tersebut menayangkan semua pertandingan liga secara langsung - baik sebagai siaran tunggal maupun dalam konferensi. Dengan demikian, laga-laga FC Liverpool juga menjadi bagian tetap dari program Sky.

Melalui WOW atau aplikasi Sky Go, Anda juga bisa mengikuti pertandingan The Reds via live streaming, terlepas dari apakah Anda berada di rumah atau sedang bepergian.

Mulai musim 2025/26, Sky juga memperluas paket Inggrisnya dengan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan demikian, kemungkinan laga Liverpool di Piala Liga atau melawan lawan dari divisi yang lebih rendah juga tayang langsung di Sky.

FA Cup serta FA Community Shield di Jerman disiarkan secara eksklusif oleh DAZN. Layanan streaming tersebut menayangkan seluruh pertandingan yang relevan secara langsung - termasuk semua penampilan FC Liverpool.

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Liga Champions juga untuk Liverpool dibagi ke beberapa penyedia. Sebagian besar pertandingan ditayangkan langsung oleh DAZN. Sementara itu, satu laga pilihan pada Selasa malam tayang eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28, akan ada penataan ulang yang lebih besar: Paramount+ kemudian masuk ke penayangan Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siar. Di sini Anda bisa menemukan semua detail yang sudah diketahui tentang paket hak siar baru tersebut.

Jika FC Liverpool mencapai final Liga Champions, laga tersebut seperti biasa juga akan disiarkan di TV gratis. Dalam hal ini, ZDF yang akan menayangkan siaran langsungnya.

FC Liverpool, semua informasi siaran secara ringkas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Reds secara langsung di TV dan live streaming? Live ticker di SPOX

Sejumlah pertandingan pilihan The Reds juga akan kami liput, yakni lewat live ticker. Jika kami meliput sebuah pertandingan, ticker tersebut akan terlihat di sini sekitar satu jam sebelum kick-off.

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