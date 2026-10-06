FC Liverpool musim ini berkiprah di beberapa level kompetisi - liga, piala, Eropa. Karena itu, siapa pun yang ingin mengikuti The Reds tanpa terlewat harus tahu betul kompetisi mana tayang di penyedia yang mana. Kabar baiknya: Dengan kombinasi yang tepat, Anda tidak akan melewatkan satu pun pertandingan.

Gambaran berikut menunjukkan stasiun mana saja yang relevan untuk Liverpool.

FC Liverpool, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Reds secara langsung di TV dan live streaming?

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Saksikan FC Liverpool di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Community Shield, dan Carabao Cup secara langsung di TV dan live streaming

Hak siar Premier League di Jerman sepenuhnya dimiliki Sky. Stasiun tersebut menayangkan semua pertandingan liga secara langsung - baik sebagai siaran tunggal maupun konferensi. Dengan demikian, pertandingan FC Liverpool juga menjadi bagian tetap dari program Sky.

Melalui WOW atau aplikasi Sky Go, Anda juga bisa mengikuti pertandingan The Reds lewat live streaming, terlepas dari apakah Anda berada di rumah atau sedang bepergian.

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Mulai musim 2025/26, Sky juga memperluas paket Inggrisnya dengan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan begitu, potensi pertandingan Liverpool di Piala Liga atau melawan lawan dari divisi bawah juga tayang langsung di Sky.

FA Cup serta FA Community Shield di Jerman disiarkan secara eksklusif oleh DAZN. Layanan streaming tersebut menayangkan semua pertandingan yang relevan secara langsung - termasuk semua penampilan FC Liverpool.

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Liga Champions juga terbagi ke beberapa penyedia untuk Liverpool. Sebagian besar pertandingan disiarkan langsung oleh DAZN. Sementara itu, satu laga pilihan pada Selasa malam tayang eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28 akan ada penataan ulang yang lebih besar: Paramount+ kemudian masuk ke penayangan Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siar. Di sini Anda bisa menemukan semua detail yang sudah diketahui tentang paket hak siar baru tersebut.

Jika FC Liverpool mencapai final Liga Champions, pertandingan itu seperti biasa juga akan disiarkan di TV gratis. Dalam hal ini, ZDF akan mengambil alih siaran langsungnya.

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FC Liverpool, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Reds secara langsung di TV dan live streaming? Live ticker di SPOX

Beberapa pertandingan pilihan The Reds juga akan kami ikuti, yakni melalui live ticker. Jika kami meliput sebuah pertandingan, ticker tersebut akan bisa dilihat di sini sekitar satu jam sebelum kick-off.

Panduan TV FC Liverpool: Profil singkat klub