FC Liverpool musim ini bersaing di beberapa level sekaligus - liga, piala, Eropa. Karena itu, siapa pun yang ingin mengikuti The Reds tanpa terlewat harus tahu persis kompetisi mana tayang di penyedia yang mana. Kabar baiknya: dengan kombinasi yang tepat, kalian tidak akan melewatkan satu pun pertandingan.

Gambaran berikut menunjukkan stasiun mana saja yang relevan untuk Liverpool.

FC Liverpool, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Reds secara live di TV dan livestream?

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Saksikan FC Liverpool di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup secara live di TV dan livestream

Hak siar Premier League di Jerman sepenuhnya dimiliki Sky. Stasiun itu menayangkan semua laga liga secara live - baik sebagai siaran tunggal maupun konferensi. Dengan demikian, pertandingan FC Liverpool juga sudah pasti menjadi bagian tetap dari program Sky.

Melalui WOW atau aplikasi Sky Go, kalian juga bisa mengikuti pertandingan The Reds lewat livestream, terlepas dari apakah kalian sedang di rumah atau dalam perjalanan.

Mulai musim 2025/26, Sky juga memperluas paket Inggrisnya dengan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan begitu, kemungkinan laga Liverpool di Piala Liga atau melawan lawan dari divisi bawah juga tayang live di Sky.

FA Cup serta FA Community Shield di Jerman ditayangkan secara eksklusif oleh DAZN. Layanan streaming itu menayangkan semua pertandingan relevan secara live - termasuk semua penampilan FC Liverpool.

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Liga Champions juga untuk Liverpool dibagi ke beberapa penyedia. Sebagian besar pertandingan ditayangkan live oleh DAZN. Sementara itu, satu laga top pilihan pada Selasa malam tayang eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28 akan ada penataan ulang yang lebih besar: Paramount+ kemudian masuk ke penayangan Liga Champions dan mengambil alih bagian yang signifikan dari hak siar. Di sini kalian bisa menemukan semua detail yang sudah diketahui tentang paket hak siar baru itu.

Jika FC Liverpool mencapai final Liga Champions, laga itu seperti biasa juga akan ditayangkan di TV free-to-air. Dalam kasus ini, ZDF akan mengambil alih siaran langsungnya.

FC Liverpool, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Reds secara live di TV dan livestream? Live ticker di SPOX

Kami juga akan mengawal sejumlah pertandingan pilihan The Reds, yakni lewat live ticker. Jika kami meliput sebuah pertandingan, ticker itu akan terlihat di sini sekitar satu jam sebelum kick-off.

Panduan TV FC Liverpool: Profil singkat klub