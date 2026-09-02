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FC Liverpool, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan langsung pertandingan The Reds di TV dan live streaming?

Liverpool

Ingin tahu di mana Anda bisa menyaksikan FC Liverpool secara langsung di Premier League, Liga Champions, dan kompetisi piala? Kami punya jawabannya!

FC Liverpool akan bermain di berbagai level musim ini - liga, piala, Eropa. Karena itu, siapa pun yang ingin mengikuti The Reds tanpa terlewat harus tahu persis kompetisi mana tayang di penyedia yang mana. Kabar baiknya: dengan kombinasi yang tepat, Anda tidak akan melewatkan satu pun pertandingan.

Gambaran berikut menunjukkan stasiun mana saja yang relevan untuk Liverpool.

FC Liverpool, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Reds secara langsung di TV dan live streaming?

Mohamed Salah of LiverpoolGetty Images

Saksikan FC Liverpool di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup secara langsung di TV dan live streaming

Hak siar Premier League di Jerman sepenuhnya dimiliki Sky. Stasiun tersebut menayangkan semua pertandingan liga secara langsung - baik sebagai siaran tunggal maupun konferensi. Dengan demikian, laga-laga FC Liverpool juga sudah menjadi bagian tetap dari program Sky.

Melalui WOW atau aplikasi Sky Go, Anda juga bisa mengikuti pertandingan The Reds lewat live streaming, terlepas dari apakah Anda berada di rumah atau sedang bepergian.

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Premier League
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Liverpool crest
Liverpool
LIV

Mulai musim 2025/26, Sky juga memperluas paket Inggrisnya dengan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan begitu, potensi laga Liverpool di Piala Liga atau melawan lawan dari divisi bawah juga tayang langsung di Sky.

FA Cup serta FA Community Shield di Jerman disiarkan secara eksklusif oleh DAZN. Layanan streaming itu menayangkan semua pertandingan relevan secara langsung - termasuk semua penampilan FC Liverpool.

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Alisson Becker of LiverpoolGetty Images

Liga Champions untuk Liverpool juga terbagi ke beberapa penyedia. Sebagian besar pertandingan ditayangkan langsung oleh DAZN. Satu laga top pilihan pada Selasa malam, sebaliknya, tayang eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28 akan ada penataan ulang yang lebih besar: Paramount+ kemudian akan masuk ke penayangan Liga Champions dan mengambil alih bagian hak siar yang signifikan. Di sini Anda bisa menemukan semua detail yang sudah diketahui tentang paket hak siar baru tersebut.

Jika FC Liverpool mencapai final Liga Champions, pertandingan itu seperti biasa juga akan disiarkan di TV gratis. Dalam kasus ini, ZDF akan menangani siaran langsungnya.

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FC Liverpool, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Reds secara langsung di TV dan live streaming? Live ticker di SPOX

Beberapa pertandingan pilihan The Reds juga akan kami liput, yaitu lewat live ticker. Jika kami meliput sebuah pertandingan, ticker tersebut akan terlihat di sini sekitar satu jam sebelum kick-off.

Panduan TV FC Liverpool: Profil singkat klub

Didirikan1892
Gelar juara Liga Inggris20
Gelar FA Cup8
Gelar Liga Champions6
Pemain dengan penampilan terbanyakIan Callaghan (857 pertandingan kompetitif)
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