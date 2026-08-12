FC Liverpool tampil musim ini di beberapa level kompetisi sekaligus - liga, piala, Eropa. Karena itu, siapa pun yang ingin mengikuti The Reds tanpa terlewat harus tahu persis kompetisi mana tayang di penyedia yang mana. Kabar baiknya: dengan kombinasi yang tepat, kalian tidak akan melewatkan satu pertandingan pun.

Ikhtisar berikut menunjukkan saluran mana yang relevan untuk Liverpool.

FC Liverpool, semua informasi siaran secara ringkas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan laga The Reds secara langsung di TV dan live streaming?

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Saksikan FC Liverpool di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Community Shield, dan Carabao Cup secara langsung di TV dan live streaming

Hak siar Premier League di Jerman sepenuhnya berada di tangan Sky. Stasiun tersebut menayangkan semua pertandingan liga secara langsung - baik sebagai siaran tunggal maupun konferensi. Dengan demikian, laga-laga FC Liverpool juga menjadi bagian tetap dari program Sky.

Melalui WOW atau aplikasi Sky Go, kalian juga bisa mengikuti pertandingan The Reds lewat live streaming, terlepas dari apakah kalian berada di rumah atau sedang bepergian.

Mulai musim 2025/26, Sky juga memperluas paket Inggrisnya dengan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan begitu, potensi laga Liverpool di Piala Liga atau melawan lawan dari divisi bawah juga tayang langsung di Sky.

FA Cup dan FA Community Shield di Jerman disiarkan secara eksklusif oleh DAZN. Layanan streaming itu menayangkan semua pertandingan yang relevan secara langsung - termasuk semua penampilan FC Liverpool.

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Liga Champions untuk Liverpool juga terbagi ke beberapa penyedia. Sebagian besar pertandingan ditayangkan langsung oleh DAZN. Sementara itu, satu laga top pilihan pada Selasa malam tayang eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28 akan ada penataan ulang yang lebih besar: Paramount+ kemudian akan masuk ke siaran Liga Champions dan mengambil alih bagian signifikan dari hak siar. Di sini kalian bisa menemukan semua detail yang sudah diketahui tentang paket hak siar baru tersebut.

Jika FC Liverpool mencapai final Liga Champions, pertandingan itu seperti biasa juga akan disiarkan di TV gratis. Dalam hal ini, ZDF akan menangani siaran langsungnya.

FC Liverpool, semua informasi siaran secara ringkas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan laga The Reds secara langsung di TV dan live streaming? Live ticker di SPOX

Sejumlah pertandingan pilihan The Reds juga akan kami ikuti, yakni melalui live ticker. Jika kami meliput sebuah pertandingan, ticker tersebut akan terlihat di sini sekitar satu jam sebelum kick-off.

Panduan TV FC Liverpool: Profil singkat klub