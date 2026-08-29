FC Groningen kemungkinan besar akan memperkuat diri dengan gelandang baru, yang berposisi sebagai gelandang bertahan, sebelum bursa transfer ditutup, lapor jurnalis transfer Mounir Boualin. Filip Przybylko (18) dari Legia Warschau harus memberi pelatih Dick Lukkien opsi tambahan.

Menurut Boualin, Groningen dan Legia sudah mencapai kesepakatan prinsip terkait Przybylko, yang masih terikat kontrak selama satu tahun dengan klub papan atas Polandia itu. Besaran biaya transfer yang akan datang belum diketahui.

Przybylko saat ini sudah berada di Groningen dan jika tes medis serta "detail-detail terakhir" tidak menimbulkan hambatan, ia akan menandatangani kontrak berdurasi beberapa tahun di Euroborg.

Przybylko dapat dilihat sebagai penerus (di masa depan) Stije Resink, yang sedang memulihkan diri dari cedera lutut dan Kebanggaan dari Utara baru-baru ini meninggalkan klub itu untuk kontrak lima tahun di AZ.

"Gelandang ini dianggap sebagai pemain yang menjanjikan untuk masa depan dan karena itu akan diberi waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya," kata Boualin.

Jika semuanya berjalan lancar, Przybylko meninggalkan Legia tanpa pernah memainkan satu pertandingan pun untuk tim utama. Meski begitu, ia sembilan kali tampil untuk tim cadangan dan menimba pengalaman di UEFA Youth League.

Debut Przybylko untuk tim utama Legia sebetulnya hanya tinggal menunggu waktu, mengingat musim ini ia sudah sangat rutin masuk dalam skuad pertandingan pelatih Marek Papszun.