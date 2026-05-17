FC Groningen merebut tiket ke babak play-off, sementara Sparta kalah dari sesama klub kota, Excelsior

FC Groningen telah memastikan tempatnya di babak play-off untuk kompetisi Eropa pada hari terakhir pertandingan VriendenLoterij Eredivisie. Berkat kemenangan di kandang Heracles, tim asuhan Dick Lukkien finis di peringkat kesembilan, sehingga lolos ke babak play-off untuk memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa. Pesaingnya, Sparta Rotterdam, juga sempat mengincar posisi kesembilan tersebut, namun gagal mengalahkan sesama tim kota, Excelsior.

Heracles - FC Groningen 1-2

FC Groningen sudah unggul lebih dulu di awal pertandingan. Tim tuan rumah gagal menghalau bola, lalu Marco Rente mengoper bola dengan baik ke Thom van Bergen, yang bersiap untuk menendang. Tendangannya masih diblok, tetapi dari bola pantul, David Van der Werff berhasil mencetak gol: 0-1 setelah tiga menit pertandingan.

Lima belas menit kemudian, tim asuhan Dick Lukkien harus kebobolan. Mimeirhel Benita melihat ruang di belakang pertahanan dan mengoper bola ke Tristan van Gilst yang berlari ke depan. Penyerang itu menerima umpan yang tepat dan kemudian menggeser bola melewati kaki Etienne Vaessen ke gawang: 1-1. Skor tersebut juga menjadi skor saat jeda.

Sepuluh menit setelah babak kedua dimulai, tim tamu kembali unggul. Rente melakukan penetrasi bagus di sisi kanan dan mengoper bola ke Tygo Land, yang melihat bola masuk ke gawang setelah memantul dari kaki seorang bek Heracles: 1-2.

Groningen pun melakukan apa yang harus dilakukan dan juga melihat pesaing langsungnya, Sparta, kalah di kandang sendiri dari Excelsior. Pada 21 Mei, FC Groningen akan menghadapi tim peringkat lima, Ajax.

Sparta - Excelsior 2-3

Sparta masih memiliki harapan untuk lolos ke babak play-off kompetisi Eropa, tetapi untuk itu mereka bergantung pada hasil pertandingan FC Groningen dan harus menang di kandang melawan sesama tim kota asal Kralingen. Setelah bermain selama kurang lebih seperempat jam, ambisi tersebut mendapat pukulan telak.

Setelah kerja sama apik dari Mike van Duinen, yang berhasil menghalangi bola dengan cerdik, Gyan de Regt berhasil membawa bola dengan kecepatan tinggi dan memberikan umpan silang. Umpan silang tersebut tidak sampai ke pemain Excelsior mana pun, tetapi bek Sparta, Giannino Vianello, justru menyarangkan bola ke gawangnya sendiri: 0-1.

Lima menit setelah babak kedua dimulai, masalah bagi Sparta semakin membesar. Setelah serangan balik yang bagus, Excelsior berhasil mencetak gol kedua pada sore itu. Van Duinen gagal menyarangkan umpan silang dari De Regt, tetapi bek kiri Arthur Zagré berhasil melakukannya pada bola pantul: 0-2.

Namun, tim asuhan Maurice Steijn langsung membalas. Shunsuke Mito menerobos dengan cerdik dan hendak menendang saat dia dijatuhkan. Wasit tidak meniup peluit dan bola langsung jatuh di kaki Ayoni Santos, yang melepaskan tendangan keras dan memberi sedikit harapan bagi para pendukung Sparta: 1-2.

Namun, harapan itu tak bertahan lama. Pada menit ke-62, Excelsior berhasil mengecoh kiper Sparta, Joël Drommel, untuk ketiga kalinya. Noah Naujoks menyundul bola dari tendangan sudut tajam De Regt di tiang dekat: 1-3.

Sparta mencoba membalas di menit-menit akhir melalui Milan Zonneveld, yang kemudian melihat golnya dianulir, tetapi hal itu tidak banyak berpengaruh. Skor akhir menjadi 2-3 di Spangen.