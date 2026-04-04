FC Groningen meraih kemenangan yang diraih dengan susah payah di lapangan tempat mereka belum pernah menang sebelumnya

FC Groningen berhasil meraih kemenangan 0-2 yang diraih dengan susah payah saat bertandang ke markas Telstar pada Sabtu malam. Tim asuhan Dick Lukkien unggul terlebih dahulu di babak pertama yang berlangsung sengit melalui gol Dies Janse dan memastikan kemenangan di menit-menit akhir lewat gol Jorg Schreuders. Dengan hasil ini, Groningen tetap berada di peringkat kesepuluh dan masih berpeluang besar untuk lolos ke babak play-off, sementara Telstar tetap berada tepat di bawah zona degradasi di peringkat keenam belas.

Sejak peluit kick-off di Sportpark Schoonenberg, pertandingan berlangsung seru, di mana kedua tim saling menyerang. Telstar memiliki penguasaan bola sedikit lebih banyak di awal pertandingan, namun peluang besar belum tercipta. FC Groningen mulai menunjukkan ancaman pertamanya setelah sepuluh menit melalui Thom van Bergen, meski belum menghasilkan gol.

Setelah hampir setengah jam, Groningen mendapat ancaman serius pertama dalam pertandingan. Tygo Land melepaskan tendangan keras dari jarak jauh, namun kiper Ronald Koeman junior melakukan penyelamatan gemilang. Tak lama kemudian, Telstar terpaksa melakukan pergantian pemain saat Nökkvi Thórisson cedera dan harus keluar lapangan.

Pada menit ke-32, Groningen akhirnya memecah kebuntuan. Sundulan Dies Janse awalnya tampak dihalau dari garis gawang, namun setelah intervensi VAR, bola terbukti telah sepenuhnya melewati garis: 0-1. Tak lama setelah itu, Janse bahkan nyaris mencetak gol keduanya, namun Koeman junior mencegah kerugian lebih lanjut.

Telstar mencoba bangkit sebelum jeda dan mendapat peluang bagus melalui Sem van Duijn setelah Tika de Jonge kehilangan bola secara ceroboh. Namun, upayanya melebar, sehingga Groningen masuk ke ruang ganti dengan keunggulan. Permainan bergelombang naik turun di babak pertama dan menawarkan hiburan yang melimpah.

Setelah jeda, pola permainan tetap sama, dengan peluang datang dari kedua belah pihak. Groningen mendapat peluang melalui Younes Taha dan Jorg Schreuders untuk memperlebar selisih skor, tetapi setiap kali Koeman junior menghalangi. Di sisi lain, Van Duijn menyundul bola dari tendangan sudut melebar.

Di pertengahan babak kedua, Groningen gagal memperlebar keunggulan. Awalnya, Taha kembali digagalkan oleh kiper, dan pada bola pantul, Van Bergen gagal memasukkan bola ke gawang yang kosong. Tak lama kemudian, pemain pengganti Willumsson nyaris mencetak gol untuk membuat skor menjadi 0-2, namun sekali lagi Koeman junior menyelamatkan timnya.

Di menit-menit akhir, Telstar mengerahkan segala upaya dan Vaessen harus melakukan penyelamatan atas tendangan Brouwer. Di masa injury time, Groningen memastikan kemenangan melalui serangan balik yang sangat tajam. Van Bergen mengoper bola ke Schreuders, yang mencetak gol dari jarak dekat: 0-2. Dengan demikian, tim asuhan Lukkien meraih kemenangan penting di lapangan yang belum pernah mereka menangkan di level tertinggi.