FC Groningen mempertimbangkan untuk memboikot pertandingan play-off melawan Ajax

FC Groningen tidak menutup kemungkinan untuk memboikot pertandingan play-off melawan Ajax pada 21 Mei, demikian disampaikan Direktur Utama Frank van Mosselveld kepada RTV Noord. Alasan di balik hal ini adalah keputusan untuk melarang suporter Groningen masuk ke Volendam.

Pertandingan antara Ajax dan Groningen akan berlangsung pada hari Kamis di Stadion Kras milik FC Volendam, karena artis Harry Styles sedang menggelar serangkaian konser di Johan Cruijff ArenA. Pada Senin pagi, diumumkan bahwa Groningen tidak diperbolehkan membawa suporter tandang ke Volendam, ‘berdasarkan keputusan tiga pihak’. Hal yang sama juga berlaku bagi Willem II, yang akan menghadapi Volendam di final play-off promosi/degradasi.

Sementara Etienne Vaessen sudah mengecam keputusan Rick Beukers, walikota kota Edam-Volendam, Van Mosselveld juga marah. “Kami sekarang melihat di mana peluang dan sumber daya kami untuk menentang hal ini,” katanya di Radio Noord.

“Ini sungguh tak masuk akal,” keluhnya lebih lanjut. “Terutama karena pada 23 April saya sudah menanyakan skenario-skenario ini kepada KNVB: bagaimana jika dan bagaimana kita menghadapinya? Saya sudah merasa aneh bahwa kita harus pindah ke stadion lain. Tidak boleh sampai segitiga lokal memutuskan untuk tidak mengizinkan suporter tim tamu. Namun, skenario itu tetap terjadi.”

“Ini hanya dugaan, tapi saya merasa orang-orang di sana berharap skenario di mana FC Volendam dan Ajax masuk ke babak playoff tidak akan terjadi,” kata Van Mosselveld. “Jika wali kota berpendapat bahwa beberapa klub tidak bisa diterima di kotanya, sangat ironis dan aneh bahwa justru suporter tim tamu yang dihukum.”

Van Mosselveld merasa tidak dapat dimengerti bahwa suporter Groningen harus menjadi korban dari perilaku buruk para penggemar Volendam. “Kami belum pernah mengalami hal ini sebelumnya, tetapi rupanya keadaan di negara kita bisa menjadi lebih gila lagi: tiga kelompok suporter dilarang datang.” Karena itu, ia mengusulkan alternatif yang jelas: tidak bertanding di Stadion Kras, melainkan di Euroborg.

“Lihat, aspek olahraga harus menjadi prioritas utama. Namun, kami semua menganggap hal ini sangat tidak dapat diterima dan tidak adil, sehingga kami terlebih dahulu berusaha agar suporter diperbolehkan hadir pada hari Kamis,” kata Van Mosselveld. Apakah boikot total termasuk dalam kemungkinan? “Semua skenario sedang dipertimbangkan. Saat ini, kami tidak mengesampingkan apa pun. Hal ini mengejutkan dan mengejutkan kami. Ini sangat tidak adil.”