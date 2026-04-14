FC Groningen mengeluarkan pernyataan resmi pada Selasa malam terkait perselisihan yang baru-baru ini terjadi antara Arjen Robben dan Wilfred Genee. Keduanya terlibat pertengkaran pada akhir pekan lalu.

Robben, pelatih FC Groningen U-14, menyaksikan timnya kalah 1-0 dari pemuncak klasemen Victoria, di mana putra Genee bermain. Setelah pertandingan, terjadi perdebatan antara Robben dan wasit, yang kemudian disusul oleh campur tangan Genee. Hal itu membuat Robben kesal, yang kemudian mendorong presenter Vandaag Inside itu dan berkata kepadanya: “Jangan ikut campur.”

Kemudian, Genee menambahkan saat tampil di VI: “Di babak pertama, ada gol yang dianulir padahal itu gol yang jelas-jelas sah, seharusnya ada penalti, jadi skor seharusnya 3-0. Jadi, saya menghampiri Arjen dan berkata: ‘jangan terlalu stres’. Lalu dia berkata: ‘urusan apa kamu?’ Dia juga menyebut ‘pannenkoek’.”

Groningen merasa perlu menanggapi tuduhan terhadap rekan mereka, Robben. “Klub membantah bahwa Arjen telah memperlakukan wasit dengan tidak pantas selama atau di sekitar pertandingan, hal ini juga telah dikonfirmasi oleh wasit sendiri.”

“Yang kami lihat dan ketahui adalah bahwa Arjen adalah pelatih/coach yang fanatik dan antusias. Pada jeda pertandingan, ia sedang berbicara dengan wasit, di mana Wilfred Genee—yang hadir di sana sebagai orang tua—secara tidak diundang ikut campur dalam percakapan tersebut, setelah sebelumnya selama pemanasan ia juga sudah masuk ke lapangan tanpa diminta.”

“Sebagai klub sepak bola, kami bersama KNVB mengakui bahwa campur tangan orang tua di sekitar lapangan sepak bola merupakan masalah berulang yang kami anggap tidak diinginkan. Karena ini merupakan percakapan pribadi antara pelatih dan wasit, kami sebagai klub berpendapat bahwa orang tua tidak seharusnya ikut campur dalam hal ini.”

“Dan karena menurut kami Arjen tidak melakukan hal yang tidak pantas, kami menganggap masalah ini telah selesai. Arjen menyatakan tidak ingin lagi mempermasalahkan hal ini dan akan sepenuhnya fokus pada perannya sebagai pelatih.”