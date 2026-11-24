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FC Groningen memicu keheranan dan kemarahan para pemain Ajax, menurut laporan Mike Verweij dalam Kick-of, siniar sepak bola De Telegraaf. Klub itu mengabadikan hasil imbang 2-2 melawan Ajax dua musim lalu lewat sebuah gambar di lorong pemain.

Dua musim lalu, Ajax kehilangan gelar juara VriendenLoterij Eredivisie di Groningen. Tim asal Amsterdam itu lama memimpin 2-1, tetapi Thijmen Blokzijl menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada masa tambahan waktu.

Hasil itu membuat PSV menyalip Ajax di klasemen dan klub asal Eindhoven tersebut akhirnya menjadi juara Belanda.

Menurut Verweij, FC Groningen kini mengabadikan pertandingan yang tidak memberikan keuntungan bagi klub itu sendiri di area bawah stadion, tepat di seberang ruang ganti tim tamu.

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Menurut pengamat Ajax tersebut, gambar pertandingan itu membantu Ajax dalam laga tandang melawan FC Groningen (5-2) bulan lalu.

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“Ajax sedang tidak dalam kondisi bagus. Mereka harus menang di Groningen. Begitu Davy Klaassen melihat gambar itu, asap seolah keluar dari telinganya dan ia semakin bertekad untuk menang,” pungkasnya.

Setelah kemenangan di Groningen, kebangkitan Ajax pun dimulai. Klub itu kemudian menang berturut-turut atas Atalanta, Sparta, AZ, dan FC Midtjylland. Laga melawan FC Twente berakhir 2-2, sementara akhir pekan lalu ADO Den Haag dikalahkan 3-0.

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FC Groningen saat ini sedang melalui periode yang kurang baik. Akhir pekan lalu, mereka kalah 1-3 dari sc Heerenveen dalam Derbi Utara.

Klub itu kini berada di peringkat kesepuluh klasemen dengan 15 poin dari 13 pertandingan. Telstar, yang menempati posisi ke-16, hanya mengumpulkan lima poin lebih sedikit.