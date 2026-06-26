FC Dordrecht tiba-tiba merekrut pengganti Dirk Kuijt dari Ajax

Paul Nuijten adalah pelatih kepala baru FC Dordrecht, demikian diumumkan klub tersebut pada Jumat malam. Kontraknya dengan Ajax, yang semula berlaku hingga pertengahan 2027, telah diputus. Tak lama setelah itu, Dordrecht mengumumkan dirinya sebagai pengganti Dirk Kuijt.

Nuijten menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan FC Dordrecht dan akan langsung mulai bertugas di klub yang berlaga di Keuken Kampioen Divisie tersebut.

Pria berusia 33 tahun asal Brabant ini menggantikan Kuijt, yang baru-baru ini pindah ke Fenerbahçe untuk menjadi asisten pelatih Ismail Kartal.

Untuk sesaat, sepertinya Rick Adjei, asisten pelatih Go Ahead Eagles, akan menggantikan pelatih asal Katwijk tersebut. Namun, hal itu ternyata tidak benar.

Pada Jumat malam, diumumkan bahwa Ajax dan Nuijten secara bersama-sama memutuskan untuk berpisah dengan segera. Tak lama setelah itu, pihak Schapenkoppen mengumumkan bahwa Nuijten akan menjadi pelatih kepala baru.

Pelatih tersebut merasa bangga atas penunjukannya. “Saya sangat senang dan bersyukur mendapat kesempatan ini di FC Dordrecht. Ini adalah klub dengan identitasnya sendiri, suporter yang setia, dan ambisi yang besar. Saya menyadari tanggung jawab yang menyertai jabatan ini, dan tidak sabar untuk mewujudkannya bersama para pemain dan staf,” demikian tertulis dalam siaran pers klub.

Pada tahun 2024, Nuijten bergabung dengan De Toekomst sebagai pelatih Ajax U-17. Melalui tim U-19, ia dipromosikan ke Ajax 1 sebagai asisten pelatih sementara Fred Grim. Setelah Grim kembali ke perannya di akademi muda klub Amsterdam tersebut, Nuijten dipromosikan menjadi pelatih kepala Jong Ajax. Namun, pria asal Geldrop ini kini memilih untuk memulai petualangan baru di Dordrecht.