FC Den Bosch menolak mentah-mentah tawaran untuk pemain yang telah 19 kali membela timnas Belanda

FC Den Bosch tidak akan memanggil kembali Patrick van Aanholt ke klub, demikian dilaporkan Brabants Dagblad pada Rabu sore. Permohonan terbuka yang diajukan awal bulan ini tampaknya belum membuahkan hasil.

Dua minggu lalu, pemain yang telah 19 kali membela timnas Oranje ini mengatakan bahwa ia ingin mengakhiri kariernya di Den Bosch, klub tempat ia bermain di level junior.

Van Aanholt adalah pemain cadangan di Sparta Rotterdam musim lalu. Kontraknya yang akan berakhir tidak akan diperpanjang.

Bek kiri ini melihat Den Bosch sebagai opsi yang konkret. “Tapi semuanya harus pas. Saya ingin bermain sepak bola satu atau dua tahun lagi, selama tubuh saya masih memungkinkan, tapi gambaran besarnya harus pas.”

“Saya juga mendengar cerita dari Danny Verbeek dan dari dalam klub, bahwa klub masih sedikit mencari arah. Jika saya bergabung, saya harus merasa betah,” kata Van Aanholt, yang menutup pembicaraan dengan tegas. “Saya memulai karier di Den Bosch dan saya pasti akan mengakhiri karier saya di Den Bosch,” katanya saat itu.

Ternyata, Den Bosch tidak tertarik dengan jasa Van Aanholt. “Hanya jika Mees Laros dan Nick de Groot dijual oleh FC Den Bosch, barulah Van Aanholt bisa menjadi opsi,” tulis BD.