Sebuah penghormatan bagi para pelopor sepak bola Eropa

Kjøbenhavns Boldklub, yang didirikan pada April 1876, menempati posisi unik dalam sejarah olahraga sebagai klub sepak bola tertua di Denmark dan klub pertama yang didirikan di luar Kepulauan Britania. Jauh sebelum era modern Liga Champions dan transfer bernilai jutaan pound, KB telah meletakkan dasar bagi sepak bola terorganisir di jantung ibu kota Denmark. Asal-usul klub ini terkait erat dengan Blegdamsfælleden, kawasan yang kini menjadi lokasi Parken, stadion kandang ikonik FC Copenhagen.

Pencapaian 150 tahun ini dirayakan melalui kampanye besar-besaran yang menampilkan aktor internasional ternama dan pendukung setia seumur hidup, Mads Mikkelsen. Mikkelsen, yang dikenal lewat perannya dalam Casino Royale dan Hannibal, menjadi narator film penghormatan yang menelusuri perjalanan klub dari akar abad ke-19 hingga dominasi modernnya.

"KB telah memainkan peran penting dalam sepak bola Denmark dan kesuksesan F.C. Copenhagen. Untuk merayakan ulang tahun yang sangat istimewa ini, yang tak tertandingi oleh klub mana pun di benua ini, kami telah menciptakan sesuatu yang benar-benar unik bekerja sama dengan adidas: sebuah penghormatan yang menonjolkan Copenhagen sebagai ibu kota sepak bola sejati dengan warisan olahraga yang luar biasa," kata Jacob Lauesen, CEO F.C. Copenhagen.

DNA di balik raksasa Denmark

Meskipun F.C. Copenhagen secara resmi didirikan pada tahun 1992, identitasnya tak terpisahkan dari sejarah KB dan B1903. Penggabungan kedua klub bersejarah ini menciptakan klub raksasa yang kita kenal saat ini, namun fondasi budayanya tetap berakar pada nilai-nilai yang ditetapkan pada tahun 1876. KB terus berfungsi sebagai laboratorium bakat yang vital, melahirkan generasi bintang yang telah menghiasi panggung domestik dan internasional, mulai dari pionir awal Nils Middelboe hingga favorit penggemar modern seperti Thomas Delaney dan William Kvist.

Pentingnya hubungan ini tidak dapat diremehkan bagi mereka yang berada di dalam klub. Henrik Eigenbrod, Direktur Kjøbenhavns Boldklub, menekankan peran berkelanjutan yang dimainkan institusi ini: "KB adalah klub yang kaya akan tradisi yang membentuk fondasi budaya di mana F.C. Copenhagen dibangun. Dengan lebih dari 5.700 anggota dan beragam tim aktif, K.B. terus memainkan peran sentral dalam mengembangkan bakat - banyak di antaranya kemudian menjadi pemain profesional dan mewakili F.C. Copenhagen."

Adidas merancang jersey edisi kolektor

Untuk memperingati ulang tahun ke-150, adidas telah memproduksi jersey edisi khusus peringatan yang kental dengan estetika retro. Desainnya berfokus pada garis-garis biru dan putih ikonik KB, warna-warna yang pada akhirnya membentuk DNA identitas visual modern FC Copenhagen. Bagi adidas, kesempatan untuk bekerja sama dengan klub yang memiliki sejarah panjang ini memberikan tantangan kreatif yang langka, menghasilkan jersey yang diperkirakan akan menjadi hit besar di kalangan kolektor seragam dan pendukung.

Membahas pentingnya kemitraan dan rilis baru ini, Henrik Hallberg, Direktur Humas dan Komunikasi Merek di adidas Nordics, mencatat kelangkaan warisan semacam itu dalam olahraga.

"DNA F.C. Copenhagen berakar pada salah satu klub sepak bola tertua di dunia. Hal itu sangat langka dalam skala global—dan sesuatu yang kami di adidas bangga rayakan. Ini adalah penghormatan yang tidak mungkin dilakukan untuk banyak klub lain di dunia," ujarnya.

adidas

Rincian peluncuran dan konteks historis

Perayaan ulang tahun ini berfungsi sebagai pengingat bahwa akar permainan ini di daratan Eropa lebih dalam daripada yang disadari banyak penggemar. Sebagai klub pertama yang didirikan di benua ini, KB mendahului pembentukan banyak klub tradisional raksasa Eropa, sehingga memberikan Copenhagen klaim permanen sebagai pusat bersejarah olahraga ini. Warisan ini akan terwujud secara fisik ketika kaos baru diluncurkan secara resmi pada 24 April melalui toko online resmi klub.

Dengan kemitraan antara FC Copenhagen dan adidas yang bermula pada 1994, kolaborasi terbaru ini menandai babak baru dalam hubungan jangka panjang antara merek dengan tiga garis dan tim paling sukses di Denmark. Saat klub menatap tahun 2026 dan peringatan resmi 150 tahun pendiriannya, perpaduan antara daya tarik bintang Hollywood dan sejarah sepak bola murni memastikan bahwa warisan para pionir tahun 1876 tersebut akan terus dirasakan oleh generasi-generasi mendatang.