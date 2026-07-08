FC Copenhagen dan adidas memperkenalkan seragam kandang musim 2026-27 yang memukau, yang terinspirasi dari lambang kota yang bersejarah

Desain yang berakar pada sejarah lambang kota Kopenhagen

Seragam kandang musim 2026-27 bukan sekadar pakaian olahraga; ini adalah penghormatan yang dirancang dengan cermat kepada kota Kopenhagen. Setelah lambang klub diperbarui pada tahun 2024 oleh agensi desain Denmark pemenang penghargaan, Kontrapunkt, simbol-simbol heraldik tersebut kini menjadi pilar utama estetika baru ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, simbol-simbol ini disulam langsung ke dalam kain, sehingga menciptakan narasi bertekstur tentang warisan klub.

Berbicara mengenai peluncuran ini, Mads Jefsen Poulsen, Direktur Pemasaran F.C. Copenhagen, menekankan makna emosional di balik desain tersebut: “Simbol-simbol dalam lambang klub yang telah diperbarui ini menceritakan kisah tentang tradisi, rasa memiliki, dan ikatan istimewa kami dengan kota Kopenhagen. Dengan menempatkan lambang klub di bagian tengah jersey kandang baru kami, kami menunjukkan kepada dunia siapa kami, dari mana kami berasal, dan apa yang kami perjuangkan.”

Mengurai Simbol-Simbol The Lions

Seragam ini memiliki dasar warna putih yang bersih, namun jika diamati lebih dekat, terlihat pola tonal yang menggabungkan beberapa elemen kunci yang mendefinisikan baik klub maupun kota asalnya. Helm prajurit dan meriam ditampilkan untuk mewakili para pembela bersejarah kota ini, sementara singa-singa ikonik melambangkan kekuatan dan ambisi tim utama pria maupun wanita. Detail halus lainnya mencakup jembatan batu yang merujuk pada peta kota serta gelombang yang mengisyaratkan status Kopenhagen sebagai kota pelabuhan utama—tema yang sebelumnya dieksplorasi dalam seragam tandang musim 2024/25.

Elemen arsitektur juga muncul, dengan menara-menara yang menjadi penghormatan terhadap cakrawala kota. Mungkin yang paling penting bagi para pendukung, dimasukkannya gambar drum dalam pola tersebut menangkap suasana hari pertandingan yang unik di Parken. Elemen-elemen ini berpadu untuk memastikan bahwa seragam tersebut mencerminkan budaya para pendukung sekaligus sejarah kota itu sendiri.

FCK

FCK

adidas menghadirkan sentuhan global pada identitas lokal

Kolaborasi antara adidas dan FC Copenhagen terus mendobrak batasan desain seragam, memadukan teknologi performa tingkat tinggi dengan narasi lokal yang disesuaikan. Dengan memindahkan simbol-simbol lambang dari lambang klub dan menenunnya ke dalam kain seragam itu sendiri, Three Stripes telah menciptakan seragam yang terasa dibuat khusus untuk para penggemar setia Parken. Hasilnya adalah seragam yang mempertahankan tampilan bersih tradisional klub sekaligus menawarkan sentuhan modern yang kompleks saat diamati lebih dekat.

"F.C. Copenhagen memiliki identitas yang jelas, dan desain ini mencerminkan hal itu dengan tepat. Dengan mengambil inspirasi dari simbol-simbol lambang klub—simbol yang terinspirasi oleh ikatan dengan Kota Kopenhagen itu sendiri—kami telah menciptakan jersey yang terasa otentik dan menonjol bahkan di kancah global," kata Henrik Hallberg, Direktur Merek & Komunikasi di adidas. Para penggemar tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan seragam baru ini, karena seragam tersebut akan tersedia di fckfanshop.dk mulai 10 Juli 2026.