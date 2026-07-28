FC Copenhagen dan adidas meluncurkan jersey tandang 2026-27 yang memukau saat logo ikonik Originals Trefoil menjalani debut bersejarah

Momen bersejarah bagi Trefoil di Denmark

Jersey tandang baru 2026/27 ini merepresentasikan lebih dari sekadar tampilan segar bagi klub Superliga tersebut; ini menjadi produk heritage adidas Originals pertama dalam sejarah klub yang akan dikenakan dalam kompetisi resmi. Dengan menampilkan logo Trefoil yang ikonik, FC Copenhagen bergabung dengan jajaran elite klub di seluruh dunia yang diberi hak untuk menggunakan branding heritage tersebut pada jersey pertandingan mereka.

Mengambil inspirasi langsung dari kultur tribune di Parken, jersey ini memadukan warna khas klub, yaitu putih, biru, dan hitam, dengan kerah bergaya retro. Ini juga menjadi yang pertama bagi klub karena menampilkan logo Trefoil adidas Originals yang ikonik pada jersey pertandingan resmi, memadukan warisan sepakbola dengan desain kontemporer melalui lensa adidas Originals.

Berbicara mengenai peluncuran koleksi baru ini, Direktur Marketing F.C. Copenhagen, Mads Fjordside Jefsen, menyoroti pentingnya para suporter dalam identitas klub. Jefsen menyatakan: "Baik saat kami berada di Parken maupun tandang, para suporter menciptakan atmosfer, rasa memiliki, dan gairah bersama yang menyatukan semua orang yang terhubung dengan F.C. Copenhagen. Di mana pun kami bermain, suporter datang mengenakan warna klub, menyanyikan lagu-lagu tentang kota ini, dan berdiri bersama di belakang tim.

Merayakan ritual unik saat laga tandang

Inspirasi untuk rilisan terbaru ini berakar kuat pada pengalaman "away day", sebuah subkultur yang hampir sepenuhnya ada dalam perjalanan antara satu tujuan ke tujuan lain. Bagi setiap suporter yang bepergian, away day tidak seperti apa pun yang lain. Jalanannya terasa asing, bahasanya terdengar berbeda, dan stadion menjulang di suatu titik di cakrawala. Namun entah bagaimana, semuanya tetap terasa seperti rumah. Melalui lagu, bendera, dan ritual bersama, F.C.

Kampanye yang digunakan untuk meluncurkan jersey ini merefleksikan semangat nomaden tersebut melalui serangkaian visual berkualitas tinggi dan penceritaan. Diambil di Copenhagen, film kampanye pendampingnya mengikuti para suporter melalui ritual sebuah away day, dari jalanan kota dan stasiun kereta hingga perjalanan ke luar negeri dan kembali pulang, merayakan komunitas yang menghubungkan para suporter ke mana pun sepakbola membawa mereka.

Henrik Hallberg, Director of PR & Brand Communications di adidas Nordics, menjelaskan arah kreatif di balik proyek ini dengan mengatakan: "Bersama klub, kami ingin menciptakan jersey yang berakar pada warisan sepakbola dan terinspirasi oleh kultur unik dukungan tandang F.C. Copenhagen. Setiap detail merefleksikan tradisi, gairah, dan rasa kebersamaan yang mendefinisikan away day klub. Trefoil adidas Originals melengkapi cerita ini, menghubungkan warisan sepakbola dengan kultur yang mengelilingi klub saat ini.

Kampanye bertabur bintang yang menampilkan legenda klub

Untuk memastikan peluncuran jersey ini selaras dengan sejarah klub, kampanye tersebut dibintangi para pemain F.C. Copenhagen, para suporter, dan legenda klub seperti Dame N'Doye, serta dipotret oleh fotografer fesyen ternama internasional Rasmus Weng Karlsen. Kehadiran N'Doye, sosok yang namanya identik dengan periode-periode tersukses klub, memberikan kaitan langsung antara bintang-bintang masa lalu dan generasi pemain saat ini yang akan membawa Trefoil ke lapangan.

Kampanye ini juga menggali sejarah klub dan peran sentral yang dimainkan para suporternya. Harald Nielsen, salah satu figur kunci di balik pembentukan F.C. Copenhagen modern, pernah menyederhanakannya seperti ini: "Tanpa kalian, tidak ada kami." Kutipan ini menjadi tulang punggung dari keseluruhan narasi jersey tandang 2026/27, sekaligus menjadi pengingat bahwa klub sebesar Copenhagen bukanlah apa-apa tanpa fondasi dukungan suporternya.

Menghormati masa lalu untuk membangun masa depan

Dengan jersey tandang baru ini, kata-kata tersebut sekali lagi menjadi pusat perhatian sebagai pesan kampanye sekaligus penghormatan kepada para suporter yang loyalitas, gairah, dan tak terhitungnya perjalanan tandang mereka telah membantu membentuk klub menjadi seperti sekarang. Jersey 2026/27 ini bukan sekadar perlengkapan olahraga yang fungsional; ini adalah gudang kenangan bagi mereka yang pernah berdiri di tengah hujan di Jutland atau panasnya malam Mediterania.

Saat FC Copenhagen bersiap menyambut musim baru dalam upaya dominasi domestik dan petualangan Eropa, jersey ini akan menjadi perlindungan mereka saat tandang. Desainnya memastikan bahwa baik saat tim bermain di jantung Eropa maupun di wilayah utara Skandinavia, mereka akan membawa sepotong identitas para suporternya bersama mereka. Bagi para suporter, kesempatan untuk mengenakan jersey yang terasa dibuat khusus untuk gaya hidup spesifik mereka adalah sebuah ganjaran langka.