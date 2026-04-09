FC Chelsea, semua informasi tentang siaran langsung dalam satu tampilan: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Blues secara langsung di TV dan streaming langsung?

Chelsea adalah klub di Inggris yang seolah-olah tak pernah lama menghilang dari sorotan – bahkan di masa-masa yang lebih tenang, selalu ada sesuatu yang terjadi di Stamford Bridge. Bagi semua yang ingin menonton semua pertandingan resmi, berikut adalah bagian praktisnya: Tergantung pada kompetisi, hak siar dimiliki oleh penyedia yang berbeda-beda. Artinya bagi Anda: Tidak ada satu langganan pun yang mencakup semuanya. Saluran mana yang relevan untuk Chelsea dan di mana Anda benar-benar tidak akan melewatkan satu pertandingan pun, tercantum dengan jelas di sini.

Getty Images

Menonton FC Chelsea di Premier League, Liga Champions, Piala FA, Piala Carabao, dan Community Shield secara langsung di TV dan streaming

Di Jerman, Sky tetap menjadi pilihan utama untuk Premier League: Saluran TV berbayar ini menayangkan setiap pertandingan secara langsung – baik sebagai pertandingan tunggal maupun dalam siaran bersama. Penampilan Chelsea pun tercakup sepenuhnya. Bagi yang tidak menonton secara konvensional di depan TV, seluruh pertandingan juga dapat disaksikan melalui streaming via Sky Go atau WOW.

Mulai musim 2025/26, Sky telah meningkatkan paket Inggrisnya secara signifikan: Tidak hanya Premier League yang disiarkan langsung di sana, tetapi juga Carabao Cup. Intinya: Jika Chelsea bertanding di Piala Liga, Anda juga dapat menonton semua pertandingannya di Sky.

Untuk Piala FA dan FA Community Shield di Jerman: DAZN memiliki hak eksklusif. Layanan streaming ini menayangkan pertandingan secara langsung – dan tentu saja setiap pertandingan Chelsea, begitu The Blues turun ke lapangan di salah satu dari kedua kompetisi tersebut.

Getty Images

Di Liga Champions, hak siar dibagi. Sebagian besar pertandingan Chelsea dapat Anda saksikan secara langsung di DAZN. Selain itu, ada Amazon Prime Video yang setiap Selasa menayangkan secara eksklusif satu pertandingan unggulan terpilih – tergantung jadwal, terkadang ada pertandingan yang melibatkan Chelsea atau tim Inggris lainnya.

Mulai musim 2027/28, akan ada beberapa perubahan dalam siaran Liga Champions: Paramount+ akan bergabung sebagai penyiar baru dan menyiarkan sebagian besar pertandingan secara eksklusif. Seluruh detail mengenai pembagian hak siar yang baru dapat dilihat di sini. Singkatnya: Pastikan Anda mencatat Paramount+ untuk musim 2027/28.

Jika Chelsea berhasil mencapai final Liga Champions, pertandingan final tersebut akan disiarkan di TV gratis seperti biasa. Di Jerman, ZDF ditunjuk sebagai stasiun penyiarannya – di sana, final tersebut menjadi acara tetap dalam program mereka.

FC Chelsea, semua informasi tentang siaran dalam satu tampilan: Ticker langsung dari SPOX

SPOX menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan terpilih dalam kompetisi nasional dan internasional The Blues. Di sini Anda akan menemukan live ticker sesaat sebelum kick-off.

Siaran FC Chelsea: Profil klub