Chelsea adalah salah satu klub di Inggris yang rasanya tidak pernah lama menghilang dari sorotan - bahkan di fase yang lebih tenang sekalipun, selalu ada saja yang terjadi di Stamford Bridge. Untuk semua yang ingin mengikuti laga resmi mereka dengan rapi, bagian praktisnya ada di sini: Bergantung pada kompetisinya, hak siar berada di tangan penyedia yang berbeda. Artinya buat kalian: Satu langganan tidak mencakup semuanya. Stasiun mana saja yang relevan untuk Chelsea dan di mana kalian benar-benar tidak akan melewatkan satu pun pertandingan, dirangkum di sini secara jelas.

FC Chelsea, semua informasi siaran secara singkat: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Blues secara live di TV dan livestream?



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Saksikan FC Chelsea di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield secara live di TV dan livestream

Di Jerman, Sky tetap menjadi alamat utama untuk Premier League: Stasiun TV berbayar itu menayangkan setiap pertandingan secara live - baik sebagai laga tunggal maupun dalam konferensi. Penampilan Chelsea sepenuhnya termasuk di dalamnya. Bagi semua yang tidak menonton secara klasik di depan televisi, semuanya juga tersedia via streaming melalui Sky Go atau lewat WOW.

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Mulai musim 2025/26, Sky memperkuat paket Inggris mereka secara signifikan: Bukan hanya Premier League yang tayang live di sana, tetapi juga Carabao Cup. Artinya pada akhirnya: Jika Chelsea masuk jadwal di Piala Liga, kalian juga bisa menemukan seluruh pertandingannya secara lengkap di Sky.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield, yang berlaku di Jerman adalah: DAZN memegang hak eksklusif. Layanan streaming itu menayangkan pertandingan secara live - dan tentu juga setiap laga Chelsea, begitu The Blues turun ke lapangan di salah satu dari dua kompetisi tersebut.

Pertandingan berikutnya EVE Premier League 07.30 CHE

Temukan paket langganan DAZN yang cocok FA Cup, Community Shield & lainnya live

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Di Liga Champions, hak siarnya terbagi. Sebagian besar pertandingan Chelsea bisa kalian saksikan secara live di DAZN. Selain itu ada Amazon Prime Video, yang setiap Selasa menayangkan satu laga top pilihan secara eksklusif - bergantung pada jadwal pertandingan, bisa saja ada laga Chelsea atau secara umum pertandingan yang melibatkan tim Inggris.

Mulai 2027/28, akan ada banyak perubahan dalam siaran Liga Champions: Paramount+ akan masuk sebagai pemain baru dan nantinya menghadirkan sebagian besar pertandingan. Semua detail soal pembagian hak siar yang baru tersedia di sini. Artinya secara jelas: Paramount+ sebaiknya kalian catat mulai 2027/28.

Jika Chelsea melaju hingga final Liga Champions, partai puncak itu seperti biasa juga akan tayang di TV gratis. Di Jerman, ZDF menjadi pilihannya - final akan tayang di sana sebagai titik tetap yang jelas dalam program.

Coba Amazon Prime Video Laga top Liga Champions pada hari Selasa eksklusif

FC Chelsea, semua informasi siaran secara singkat: Live ticker dari SPOX

SPOX menyajikan live ticker untuk pertandingan-pertandingan pilihan The Blues di kompetisi domestik dan internasional. Di sini kalian akan menemukan live ticker sesaat sebelum kick-off.

Siaran FC Chelsea: Profil singkat klub