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BluesGetty
Alice Kopp

Diterjemahkan oleh

FC Chelsea, semua informasi soal siaran dalam satu ringkasan: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Blues secara langsung di TV dan live streaming?

Chelsea

Kami menyajikan seluruh informasi tentang siaran pertandingan Chelsea di Premier League, Liga Champions, serta kompetisi piala domestik.

Chelsea di Inggris adalah klub yang rasanya tak pernah lama menghilang dari sorotan - bahkan di fase yang lebih tenang, selalu ada saja yang terjadi di Stamford Bridge. Bagi kalian yang ingin mengikuti laga-laga kompetitif dengan rapi, masuklah ke bagian praktis: tergantung kompetisinya, hak siar ada di tangan penyedia yang berbeda-beda. Artinya buat kalian: satu langganan tidak mencakup semuanya. Penyedia siaran mana saja yang relevan untuk Chelsea dan di mana pada akhirnya kalian benar-benar tidak akan melewatkan satu pun pertandingan, dirangkum dengan jelas di sini.

FC Chelsea, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Blues secara live di TV dan livestream?

Robert Sanchez of Chelsea looks onGetty Images

Simak FC Chelsea di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield secara live di TV dan livestream

Di Jerman, Sky tetap menjadi alamat utama untuk Premier League: stasiun TV berbayar itu menayangkan setiap pertandingan secara live - baik sebagai laga tunggal maupun konferensi. Penampilan Chelsea pun sepenuhnya termasuk di dalamnya. Bagi semua yang tidak menonton secara klasik di depan televisi, semuanya juga tersedia via streaming melalui Sky Go atau WOW.

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Mulai musim 2025/26, Sky memperkuat paket sepak bola Inggris mereka secara signifikan: bukan hanya Premier League yang tayang live di sana, tetapi juga Carabao Cup. Artinya pada akhirnya: jika Chelsea masuk jadwal di Piala Liga, kalian juga bisa menemukan seluruh pertandingannya di Sky.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield, yang berlaku di Jerman adalah: DAZN memegang hak eksklusif. Layanan streaming itu menayangkan pertandingan secara live - dan tentu saja juga setiap laga Chelsea begitu The Blues bermain di salah satu dari dua kompetisi tersebut.

Carabao Cup
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Luton Town crest
Luton Town
LUT

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Chelsea's Spanish defender #03 Marc Cucurella reactsGetty Images

Di Liga Champions, hak siarnya terbagi. Sebagian besar pertandingan Chelsea bisa kalian saksikan secara live di DAZN. Selain itu ada Amazon Prime Video, yang setiap hari Selasa menayangkan satu laga top pilihan secara eksklusif - tergantung jadwal pertandingan, bisa saja ada pertandingan Chelsea atau secara umum laga yang melibatkan tim Inggris.

Mulai 2027/28, akan ada banyak perubahan dalam penayangan Liga Champions: Paramount+ akan menjadi pemain baru dan ke depannya menghadirkan sebagian besar pertandingan. Semua detail soal pembagian hak siar yang baru tersedia di sini. Artinya secara gamblang: kalian sebaiknya mencatat Paramount+ untuk itu mulai 2027/28.

Jika Chelsea melaju hingga final Liga Champions, laga puncak itu seperti biasa juga tayang di TV gratis. Di Jerman, ZDF sudah menjadi kepastiannya - final tayang di sana sebagai titik tetap yang jelas dalam program.

logo Coba Amazon Prime Video Laga top Liga Champions hari Selasa secara eksklusif

FC Chelsea, semua informasi siaran sekilas: Live ticker SPOX

SPOX menyajikan live ticker untuk pertandingan-pertandingan pilihan The Blues di kompetisi nasional dan internasional. Di sini kalian bisa menemukan live ticker sesaat sebelum kick-off.

Siaran FC Chelsea: Profil singkat klub

Didirikan1905
Gelar juara Liga Inggris6
Gelar FA Cup8
Gelar Liga Champions6
Pemain dengan penampilan terbanyakRon Harris (795 pertandingan kompetitif)
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