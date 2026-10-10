Chelsea di Inggris adalah klub yang rasanya tak pernah lama hilang dari sorotan, bahkan di fase yang lebih tenang pun selalu ada saja yang terjadi di Stamford Bridge. Bagi kalian yang ingin mengikuti laga kompetitifnya dengan rapi, bagian praktisnya seperti ini: tergantung kompetisinya, hak siar ada di berbagai penyedia. Artinya buat kalian: satu langganan tidak mencakup semuanya. Stasiun mana saja yang relevan untuk Chelsea dan di mana kalian pada akhirnya benar-benar tidak akan melewatkan satu pun pertandingan, dirangkum dengan jelas di sini.

FC Chelsea, semua informasi siaran secara sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Blues secara live di TV dan livestream?



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Saksikan FC Chelsea di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield secara live di TV dan livestream

Di Jerman, Sky tetap menjadi alamat utama untuk Premier League: saluran TV berbayar itu menayangkan setiap pertandingan secara live, baik sebagai laga tunggal maupun dalam konferensi. Penampilan Chelsea pun tercakup sepenuhnya di sana. Bagi yang tidak menonton secara klasik di depan televisi, semuanya juga tersedia via streaming melalui Sky Go atau WOW.

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Mulai musim 2025/26, Sky memperkuat paket Inggrisnya secara signifikan: bukan hanya Premier League yang tayang live di sana, tetapi juga Carabao Cup. Artinya pada akhirnya: jika Chelsea bermain di Piala Liga, kalian juga bisa menyaksikan seluruh pertandingannya di Sky.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield di Jerman berlaku: DAZN memegang hak eksklusif. Layanan streaming itu menayangkan pertandingan secara live, dan tentu saja juga setiap laga Chelsea begitu The Blues tampil di salah satu dari dua kompetisi tersebut.

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 10.00 BOU

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Di Liga Champions, hak siarnya terbagi. Sebagian besar pertandingan Chelsea bisa kalian saksikan secara live di DAZN. Selain itu ada Amazon Prime Video, yang setiap Selasa menayangkan satu laga top pilihan secara eksklusif; tergantung jadwal pertandingan, bisa saja ada laga Chelsea atau secara umum pertandingan yang melibatkan tim Inggris.

Mulai 2027/28 akan ada banyak perubahan dalam penayangan Liga Champions: Paramount+ masuk sebagai pendatang baru dan nantinya akan menghadirkan sebagian besar pertandingan. Semua detail mengenai pembagian hak siar yang baru tersedia di sini. Artinya secara jelas: Paramount+ sebaiknya kalian catat mulai 2027/28.

Jika Chelsea melaju hingga final Liga Champions, partai puncak seperti biasa juga tayang di TV gratis. Di Jerman, ZDF menjadi stasiun yang menayangkannya — final itu menjadi titik tetap yang jelas dalam program mereka.

Coba Amazon Prime Video Laga top Liga Champions hari Selasa secara eksklusif

FC Chelsea, semua informasi siaran secara sekilas: Live ticker dari SPOX

SPOX menyajikan live ticker untuk pertandingan-pertandingan pilihan The Blues di kompetisi domestik dan internasional. Di sini kalian akan menemukan live ticker itu selalu sesaat sebelum kick-off.

Siaran FC Chelsea: Profil singkat klub