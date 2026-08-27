Chelsea adalah salah satu klub di Inggris yang rasanya tak pernah lama hilang dari sorotan. Bahkan di fase yang lebih tenang sekalipun, selalu ada saja yang terjadi di Stamford Bridge. Bagi kalian yang ingin mengikuti laga-laga resmi dengan rapi, inilah bagian praktisnya: tergantung kompetisinya, hak siar berada di tangan penyedia yang berbeda-beda. Artinya buat kalian: satu langganan saja tidak mencakup semuanya. Saluran mana saja yang relevan untuk Chelsea dan di mana kalian benar-benar tidak akan melewatkan satu pun pertandingan, dirangkum dengan jelas di sini.

FC Chelsea, semua informasi siaran secara singkat: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Blues secara live di TV dan livestream?



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Saksikan FC Chelsea di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield secara live di TV dan livestream

Di Jerman, Sky tetap menjadi alamat utama untuk Premier League: stasiun TV berbayar itu menayangkan setiap pertandingan secara live, baik sebagai laga tunggal maupun dalam konferensi. Penampilan Chelsea pun tercakup sepenuhnya di sana. Bagi kalian yang tidak menonton lewat televisi seperti biasa, semuanya juga tersedia via streaming melalui Sky Go atau WOW.

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Mulai musim 2025/26, Sky secara signifikan menambah paket Inggris mereka: bukan hanya Premier League yang tayang live di sana, tetapi juga Carabao Cup. Artinya pada akhirnya: jika Chelsea bermain di Piala Liga, kalian juga bisa menemukan seluruh pertandingannya secara lengkap di Sky.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield, aturan di Jerman adalah: DAZN memegang hak eksklusif. Layanan streaming itu menayangkan pertandingan secara live, dan tentu saja juga setiap laga Chelsea begitu The Blues tampil di salah satu dari dua kompetisi tersebut.

Temukan paket langganan DAZN yang tepat FA Cup, Community Shield & lainnya live

Getty Images

Di Liga Champions, hak siarnya terbagi. Sebagian besar pertandingan Chelsea bisa kalian saksikan secara live di DAZN. Selain itu ada Amazon Prime Video, yang setiap hari Selasa menayangkan satu laga top pilihan secara eksklusif. Tergantung jadwal pertandingan, bisa saja ada laga Chelsea atau secara umum pertandingan yang melibatkan tim Inggris.

Mulai 2027/28, akan ada banyak perubahan dalam siaran Liga Champions: Paramount+ akan masuk sebagai pemegang baru dan nantinya menghadirkan sebagian besar pertandingan. Semua detail soal pembagian hak siar yang baru tersedia di sini. Artinya secara jelas: kalian sebaiknya mencatat Paramount+ untuk itu mulai 2027/28.

Jika Chelsea melaju hingga final Liga Champions, partai puncak itu seperti biasa juga akan tayang di TV free-to-air. Di Jerman, ZDF menjadi pilihan tetap untuk itu; final menjadi salah satu titik pasti dalam program mereka.

Coba Amazon Prime Video Laga top Liga Champions pada Selasa eksklusif

FC Chelsea, semua informasi siaran secara singkat: Live ticker dari SPOX

SPOX menyajikan live ticker untuk pertandingan-pertandingan pilihan The Blues di kompetisi domestik dan internasional. Di sini kalian bisa menemukan live ticker tersebut sesaat sebelum kick-off.

Siaran FC Chelsea: Profil singkat klub