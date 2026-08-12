Chelsea di Inggris adalah klub yang rasanya tak pernah lama menghilang dari sorotan, bahkan di fase yang lebih tenang pun selalu ada saja yang terjadi di Stamford Bridge. Bagi kalian yang ingin mengikuti laga-laga kompetitif dengan rapi, bagian praktisnya adalah ini: tergantung kompetisinya, hak siar berada di tangan penyedia yang berbeda-beda. Artinya buat kalian: satu langganan saja tidak mencakup semuanya. Penyiar mana yang relevan untuk Chelsea dan di mana kalian pada akhirnya benar-benar tidak akan melewatkan satu pun pertandingan, dirangkum dengan jelas di sini.

FC Chelsea, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Blues secara langsung di TV dan livestream?



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Saksikan FC Chelsea di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield secara langsung di TV dan livestream

Di Jerman, Sky tetap menjadi alamat utama untuk Premier League: stasiun TV berbayar itu menayangkan setiap pertandingan secara langsung, baik sebagai laga tunggal maupun dalam konferensi. Penampilan Chelsea pun sepenuhnya termasuk di dalamnya. Bagi siapa saja yang tidak menontonnya secara klasik di depan televisi, semuanya juga tersedia via streaming melalui Sky Go atau lewat WOW.

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Mulai musim 2025/26, Sky memperkuat paket sepak bola Inggrisnya secara signifikan: bukan hanya Premier League yang tayang langsung di sana, tetapi juga Carabao Cup. Artinya pada akhirnya: jika Chelsea bermain di Piala Liga, kalian juga bisa menemukan pertandingan-pertandingan tersebut secara lengkap di Sky.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield, yang berlaku di Jerman adalah: DAZN memegang hak eksklusif. Layanan streaming itu menayangkan pertandingan secara langsung, dan tentu saja juga setiap laga Chelsea begitu The Blues tampil di salah satu dari dua kompetisi tersebut.

Temukan paket langganan DAZN yang tepat FA Cup, Community Shield & lainnya secara langsung

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Di Liga Champions, hak siarnya terbagi. Sebagian besar pertandingan Chelsea bisa kalian saksikan secara langsung di DAZN. Selain itu ada Amazon Prime Video, yang setiap Selasa menayangkan satu laga pilihan papan atas secara eksklusif — tergantung jadwal pertandingan, bisa saja ada laga Chelsea atau secara umum keterlibatan tim Inggris.

Mulai 2027/28, akan ada banyak perubahan dalam penayangan Liga Champions: Paramount+ akan masuk sebagai pemain baru dan ke depannya menghadirkan sebagian besar pertandingan. Semua detail soal pembagian hak siar yang baru tersedia di sini. Artinya secara jelas: kalian sebaiknya mencatat Paramount+ mulai 2027/28.

Jika Chelsea melaju hingga final Liga Champions, partai puncak seperti biasa juga akan tayang di TV gratis. Di Jerman, untuk itu ZDF menjadi pilihannya — final tayang di sana sebagai salah satu titik tetap yang jelas dalam program.

Coba Amazon Prime Video Laga top Liga Champions pada hari Selasa secara eksklusif

FC Chelsea, semua informasi siaran sekilas: Liveticker dari SPOX

SPOX menyajikan live ticker untuk pertandingan-pertandingan pilihan The Blues di kompetisi domestik dan internasional. Di sini kalian bisa menemukan live ticker itu selalu sesaat sebelum kick-off.

Siaran FC Chelsea: profil singkat klub