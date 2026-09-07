Chelsea di Inggris adalah klub yang rasanya tak pernah lama menghilang dari sorotan - bahkan di fase yang lebih tenang pun selalu saja ada sesuatu yang terjadi di Stamford Bridge. Bagi kalian yang ingin mengikuti pertandingan resmi dengan lengkap, bagian praktisnya kemudian jadi begini: bergantung pada kompetisinya, hak siar berada di tangan penyedia yang berbeda-beda. Artinya buat kalian: satu langganan tidak mencakup semuanya. Saluran mana saja yang relevan untuk Chelsea dan di mana pada akhirnya kalian benar-benar tidak akan melewatkan satu pun pertandingan, dirangkum dengan jelas di sini.

FC Chelsea, semua informasi siaran secara ringkas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Blues secara langsung di TV dan live streaming?



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FC Chelsea di Premier League, Liga Champions, Piala FA, Carabao Cup, Community Shield secara langsung di TV dan live streaming

Di Jerman, Sky tetap menjadi alamat utama untuk Premier League: stasiun TV berbayar itu menayangkan setiap pertandingan secara langsung - baik sebagai laga tunggal maupun dalam konferensi. Penampilan Chelsea pun sepenuhnya termasuk di dalamnya. Bagi semua yang tidak duduk di depan televisi secara klasik, semuanya juga tersedia via streaming melalui Sky Go atau melalui WOW.

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Mulai musim 2025/26, Sky secara signifikan menambah paket Inggrisnya: bukan hanya Premier League yang ditayangkan langsung di sana, tetapi juga Carabao Cup. Artinya pada akhirnya: jika Chelsea bermain di Piala Liga, kalian juga akan menemukan pertandingan-pertandingannya secara lengkap di Sky.

Untuk Piala FA dan FA Community Shield, yang berlaku di Jerman adalah: DAZN memegang hak eksklusif. Layanan streaming itu menayangkan pertandingan secara langsung - dan dengan demikian tentu saja juga setiap laga Chelsea begitu The Blues tampil di salah satu dari dua kompetisi tersebut.

Temukan langganan DAZN yang tepat Piala FA, Community Shield & lainnya secara langsung

Getty Images

Di Liga Champions, hak siarnya terbagi. Sebagian besar pertandingan Chelsea bisa kalian saksikan secara langsung di DAZN. Selain itu ada Amazon Prime Video, yang setiap Selasa menayangkan satu laga top pilihan secara eksklusif - tergantung jadwal pertandingan, bisa saja ada laga Chelsea atau secara umum pertandingan dengan keterlibatan tim Inggris.

Mulai 2027/28, akan ada banyak perubahan dalam penayangan Liga Champions: Paramount+ akan menjadi pemain baru dan ke depannya menghadirkan sebagian besar pertandingan. Semua detail tentang pembagian hak siar yang baru tersedia di sini. Artinya secara jelas: Paramount+ sebaiknya kalian catat mulai 2027/28.

Jika Chelsea melaju hingga final Liga Champions, laga puncak itu seperti biasa juga akan tayang di TV gratis. Di Jerman, ZDF sudah menjadi pilihannya - final tayang di sana sebagai salah satu titik tetap yang jelas dalam program.

Coba Amazon Prime Video Laga top Liga Champions pada hari Selasa secara eksklusif

FC Chelsea, semua informasi siaran secara ringkas: Live ticker dari SPOX

SPOX menyajikan live ticker untuk pertandingan-pertandingan terpilih The Blues di kompetisi nasional dan internasional. Di sini kalian akan menemukan live ticker sesaat sebelum kick-off.

Siaran FC Chelsea: Profil singkat klub