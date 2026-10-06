Chelsea adalah salah satu klub di Inggris yang rasanya tak pernah lama hilang dari sorotan. Bahkan di fase yang lebih tenang pun, selalu saja ada sesuatu yang terjadi di Stamford Bridge. Bagi kalian yang ingin mengikuti laga resmi mereka dengan lengkap, bagian praktisnya ada di sini: tergantung kompetisinya, hak siar dipegang oleh penyedia yang berbeda-beda. Artinya buat kalian: satu langganan saja tidak mencakup semuanya. Stasiun mana saja yang relevan untuk Chelsea dan di mana kalian benar-benar tidak akan melewatkan satu pun pertandingan, dirangkum dengan jelas di sini.

FC Chelsea, semua informasi siaran secara ringkas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan laga The Blues secara langsung di TV dan livestream?



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Saksikan FC Chelsea di Premier League, Liga Champions, Piala FA, Carabao Cup, Community Shield secara langsung di TV dan livestream

Di Jerman, Sky tetap menjadi tujuan utama untuk Premier League: stasiun TV berbayar itu menayangkan setiap pertandingan secara langsung, baik sebagai laga tunggal maupun dalam konferensi. Penampilan Chelsea pun tercakup sepenuhnya di sana. Bagi kalian yang tidak menonton secara klasik di depan televisi, semuanya juga tersedia via streaming melalui Sky Go atau WOW.

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Mulai musim 2025/26, Sky secara signifikan memperkuat paket sepak bola Inggrisnya: bukan hanya Premier League yang ditayangkan langsung di sana, tetapi juga Carabao Cup. Artinya pada akhirnya: jika Chelsea bermain di Piala Liga, kalian juga bisa menemukan seluruh pertandingannya di Sky.

Untuk Piala FA dan FA Community Shield, yang berlaku di Jerman adalah: DAZN memegang hak eksklusif. Layanan streaming itu menayangkan pertandingan secara langsung, dan tentu saja juga setiap laga Chelsea begitu The Blues tampil di salah satu dari dua kompetisi tersebut.

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 10.00 BOU

Temukan paket langganan DAZN yang tepat Piala FA, Community Shield & lainnya secara langsung

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Di Liga Champions, hak siarnya terbagi. Sebagian besar pertandingan Chelsea bisa kalian saksikan secara langsung di DAZN. Selain itu ada Amazon Prime Video, yang setiap hari Selasa menayangkan satu laga top pilihan secara eksklusif. Bergantung pada jadwal pertandingan, bisa saja ada laga Chelsea atau secara umum pertandingan yang melibatkan tim Inggris.

Mulai 2027/28, akan ada banyak perubahan dalam penayangan Liga Champions: Paramount+ akan masuk sebagai pemain baru dan ke depannya menghadirkan sebagian besar pertandingan. Semua detail mengenai pembagian hak siar yang baru tersedia di sini. Artinya secara jelas: kalian sebaiknya mencatat Paramount+ mulai 2027/28.

Jika Chelsea melaju hingga final Liga Champions, partai puncak seperti biasa juga akan tayang di TV gratis. Di Jerman, ZDF menjadi saluran yang sudah ditetapkan untuk itu. Final akan tayang di sana sebagai salah satu agenda tetap dalam program mereka.

Coba Amazon Prime Video Laga top Liga Champions pada Selasa tayang eksklusif

FC Chelsea, semua informasi siaran secara ringkas: Live ticker dari SPOX

SPOX menyajikan live ticker untuk pertandingan-pertandingan pilihan The Blues di kompetisi domestik dan internasional. Di sini kalian akan menemukan live ticker itu sesaat sebelum kick-off.

Siaran FC Chelsea: Profil singkat klub