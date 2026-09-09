Chelsea di Inggris adalah klub yang rasanya tak pernah lama menghilang dari sorotan, bahkan di fase yang lebih tenang pun selalu ada saja yang terjadi di Stamford Bridge. Bagi kalian yang ingin mengikuti laga resmi mereka dengan rapi, masuklah ke bagian praktis: bergantung pada kompetisinya, hak siar berada di tangan penyedia yang berbeda-beda. Artinya: satu langganan tidak mencakup semuanya. Stasiun mana saja yang relevan untuk Chelsea dan di mana pada akhirnya kalian benar-benar tidak akan melewatkan satu pun pertandingan, dirangkum dengan jelas di sini.

FC Chelsea, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Blues secara live di TV dan livestream?



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Saksikan FC Chelsea secara live di TV dan livestream di Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield

Di Jerman, Sky tetap menjadi alamat utama untuk Premier League: stasiun TV berbayar itu menayangkan setiap pertandingan secara live, baik sebagai laga tunggal maupun konferensi. Penampilan Chelsea juga sepenuhnya termasuk di dalamnya. Bagi mereka yang tidak menonton secara konvensional di depan televisi, semuanya juga tersedia lewat streaming melalui Sky Go atau WOW.

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Mulai musim 2025/26, Sky secara signifikan menambah paket sepakbola Inggrisnya: bukan hanya Premier League yang tayang live di sana, tetapi juga Carabao Cup. Intinya: jika Chelsea bermain di Piala Liga, kalian juga bisa menemukan seluruh pertandingannya di Sky.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield berlaku di Jerman: DAZN memegang hak eksklusif. Layanan streaming itu menayangkan pertandingan secara live, dan tentu saja juga setiap laga Chelsea begitu The Blues tampil di salah satu dari dua kompetisi tersebut.

Temukan paket langganan DAZN yang tepat FA Cup, Community Shield & lainnya live

Getty Images

Di Champions League, hak siarnya terbagi. Sebagian besar pertandingan Chelsea bisa kalian saksikan secara live di DAZN. Selain itu ada Amazon Prime Video, yang setiap Selasa menayangkan satu laga top pilihan secara eksklusif; tergantung jadwal pertandingan, laga Chelsea atau secara umum laga dengan keterlibatan tim Inggris juga bisa masuk di sana.

Mulai 2027/28, akan ada banyak perubahan dalam penayangan Champions League: Paramount+ akan masuk sebagai pemain baru dan ke depannya menghadirkan sebagian besar pertandingan. Semua detail mengenai pembagian hak siar yang baru tersedia di sini. Artinya dengan jelas: kalian sebaiknya mencatat Paramount+ untuk itu mulai 2027/28.

Jika Chelsea melaju hingga final Champions League, laga puncak itu seperti biasa juga tayang di TV gratis. Di Jerman, ZDF menjadi salurannya — final tayang di sana sebagai salah satu kepastian dalam program mereka.

Coba Amazon Prime Video Laga top Champions League pada hari Selasa secara eksklusif

FC Chelsea, semua informasi siaran sekilas: Live ticker dari SPOX

SPOX menyajikan live ticker untuk pertandingan-pertandingan pilihan The Blues di kompetisi domestik dan internasional. Di sini kalian bisa menemukan live ticker sesaat sebelum kick-off.

Siaran FC Chelsea: profil singkat klub