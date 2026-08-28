Chelsea adalah salah satu klub di Inggris yang rasanya tidak pernah lama benar-benar menghilang dari sorotan – bahkan di fase yang lebih tenang pun, selalu ada saja yang terjadi di Stamford Bridge. Bagi kalian yang ingin mengikuti pertandingan resmi tanpa terlewat, bagian praktisnya dimulai di sini: Bergantung pada kompetisinya, hak siar berada di tangan penyedia yang berbeda-beda. Artinya bagi kalian: satu langganan saja tidak mencakup semuanya. Stasiun mana saja yang relevan untuk Chelsea dan di mana kalian benar-benar tidak akan melewatkan satu pun pertandingan, dirangkum dengan jelas di sini.

FC Chelsea, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan laga The Blues secara langsung di TV dan live streaming?



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Saksikan FC Chelsea secara langsung di TV dan live streaming di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield

Di Jerman, Sky tetap menjadi alamat utama untuk Premier League: saluran TV berbayar itu menayangkan setiap pertandingan secara langsung – baik sebagai laga tunggal maupun dalam konferensi. Penampilan Chelsea pun tercakup sepenuhnya di sana. Bagi kalian yang tidak menonton secara klasik di depan televisi, semuanya juga tersedia via streaming melalui Sky Go atau WOW.

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Mulai musim 2025/26, Sky memperkuat paket Inggrisnya secara signifikan: bukan hanya Premier League yang tayang langsung di sana, tetapi juga Carabao Cup. Singkatnya: jika Chelsea bermain di Piala Liga, kalian juga akan menemukan seluruh pertandingannya di Sky.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield, yang berlaku di Jerman adalah: DAZN memegang hak eksklusif. Layanan streaming itu menayangkan pertandingan secara langsung – dan tentu saja juga setiap laga Chelsea, begitu The Blues turun ke lapangan di salah satu dari dua kompetisi tersebut.

Temukan paket langganan DAZN yang tepat FA Cup, Community Shield & lainnya secara langsung

Getty Images

Di Liga Champions, hak siarnya dibagi. Sebagian besar pertandingan Chelsea bisa kalian saksikan secara langsung di DAZN. Selain itu ada Amazon Prime Video, yang setiap Selasa menayangkan satu laga pilihan eksklusif – bergantung pada jadwal pertandingan, bisa saja ada laga Chelsea atau secara umum pertandingan yang melibatkan tim Inggris.

Mulai 2027/28, akan ada banyak perubahan dalam siaran Liga Champions: Paramount+ menjadi pendatang baru dan ke depannya akan menghadirkan sebagian besar pertandingan. Semua detail soal pembagian hak siar yang baru tersedia di sini. Artinya secara jelas: Paramount+ sebaiknya kalian catat mulai 2027/28.

Jika Chelsea melaju hingga final Liga Champions, partai puncak seperti biasa juga akan tayang di TV gratis. Di Jerman, ZDF sudah menjadi pilihan pasti untuk itu – final menjadi titik tetap yang jelas dalam program mereka.

Coba Amazon Prime Video Laga top Liga Champions pada hari Selasa secara eksklusif

FC Chelsea, semua informasi siaran sekilas: Live ticker dari SPOX

SPOX menyajikan live ticker untuk pertandingan pilihan The Blues di kompetisi domestik dan internasional. Di sini kalian akan menemukan live ticker selalu sesaat sebelum kick-off.

Siaran FC Chelsea: profil singkat klub