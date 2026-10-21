Chelsea adalah salah satu klub di Inggris yang seolah tak pernah lama menghilang dari sorotan. Bahkan saat situasi lebih tenang, selalu saja ada sesuatu yang terjadi di Stamford Bridge. Bagi kalian yang ingin mengikuti seluruh pertandingan resmi mereka, ada satu hal penting: hak siar tiap kompetisi dipegang penyedia yang berbeda. Artinya, satu langganan saja tidak mencakup semuanya. Berikut panduan penyiar pertandingan Chelsea agar kalian tidak melewatkan satu laga pun.

FC Chelsea, semua informasi siaran dalam satu panduan: Siapa yang menayangkan pertandingan The Blues secara langsung di TV dan streaming?



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Cara menonton FC Chelsea di Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup, dan Community Shield secara langsung di TV dan streaming

Di Jerman, Sky tetap menjadi pilihan utama untuk menyaksikan Premier League. Saluran TV berbayar itu menayangkan setiap pertandingan secara langsung, baik sebagai laga tersendiri maupun dalam siaran gabungan beberapa pertandingan. Jadi, seluruh laga Chelsea juga tersedia di sana. Bagi yang tidak menonton lewat televisi, pertandingan dapat disaksikan melalui streaming di Sky Go atau WOW.

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Mulai musim 2025/26, Sky memperluas tayangan sepak bola Inggris secara signifikan. Bukan hanya Premier League, Carabao Cup juga disiarkan langsung di sana. Singkatnya, setiap pertandingan Chelsea di Piala Liga juga dapat kalian saksikan sepenuhnya melalui Sky.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield di Jerman, hak siar eksklusif dipegang DAZN. Layanan streaming itu menayangkan pertandingan secara langsung, termasuk setiap laga Chelsea ketika The Blues berlaga di salah satu dari kedua kompetisi tersebut.

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 12.30 TOT

Temukan paket DAZN yang sesuai FA Cup, Community Shield, dan lainnya secara langsung

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Hak siar Champions League terbagi di antara beberapa penyedia. Sebagian besar pertandingan Chelsea dapat kalian saksikan secara langsung di DAZN. Selain itu, Amazon Prime Video menayangkan satu laga pilihan unggulan setiap Selasa secara eksklusif. Bergantung pada jadwal, laga itu bisa saja melibatkan Chelsea atau tim Inggris lainnya.

Mulai 2027/28, siaran Champions League akan mengalami perubahan. Paramount+ akan masuk sebagai penyedia baru dan menayangkan sebagian besar pertandingan. Seluruh detail pembagian hak siar yang baru tersedia di sini. Jadi, mulai 2027/28, Paramount+ perlu kalian catat sebagai pilihan untuk menontonnya.

Jika Chelsea mencapai final Champions League, pertandingan puncaknya seperti biasa juga akan tayang di televisi gratis. Di Jerman, ZDF menjadi saluran yang menayangkan final tersebut sebagai bagian tetap dari programnya.

Coba Amazon Prime Video Laga unggulan Champions League pada Selasa secara eksklusif

FC Chelsea, semua informasi siaran dalam satu panduan: Laporan langsung SPOX

SPOX menyajikan laporan langsung untuk sejumlah pertandingan The Blues di kompetisi domestik dan internasional. Laporan langsungnya tersedia di sini sesaat sebelum sepak mula.

Siaran FC Chelsea: Profil klub