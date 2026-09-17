Chelsea adalah salah satu klub di Inggris yang rasanya tidak pernah lama menghilang dari sorotan. Bahkan pada fase yang lebih tenang, selalu ada saja yang terjadi di Stamford Bridge. Bagi kalian yang ingin mengikuti pertandingan kompetitif dengan rapi, bagian praktisnya ada di sini: Bergantung pada kompetisinya, hak siar berada di tangan penyedia yang berbeda-beda. Artinya untuk kalian: satu langganan tidak mencakup semuanya. Saluran mana saja yang relevan untuk Chelsea dan di mana kalian benar-benar tidak akan melewatkan satu pun pertandingan, dirangkum dengan jelas di sini.

FC Chelsea, semua informasi siaran secara sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Blues secara live di TV dan livestream?



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Saksikan FC Chelsea di Premier League, Liga Champions, Piala FA, Carabao Cup, Community Shield secara live di TV dan livestream

Di Jerman, Sky tetap menjadi alamat utama untuk Premier League: stasiun TV berbayar itu menayangkan setiap pertandingan secara live, baik sebagai laga tunggal maupun dalam konferensi. Penampilan Chelsea pun sepenuhnya termasuk di dalamnya. Bagi semua yang tidak menonton secara konvensional di depan televisi, semuanya juga tersedia via streaming lewat Sky Go atau WOW.

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Mulai musim 2025/26, Sky secara signifikan menambah paket sepak bola Inggrisnya: bukan hanya Premier League yang tayang live di sana, tetapi juga Carabao Cup. Intinya: jika Chelsea bermain di Piala Liga, kalian juga bisa menemukan seluruh pertandingannya di Sky.

Untuk Piala FA dan FA Community Shield, yang berlaku di Jerman adalah: DAZN memegang hak eksklusif. Layanan streaming itu menayangkan pertandingan secara live, dan tentu saja juga setiap laga Chelsea begitu The Blues tampil di salah satu dari dua kompetisi tersebut.

Temukan paket langganan DAZN yang tepat Piala FA, Community Shield & lainnya live

Getty Images

Di Liga Champions, hak siarnya terbagi. Sebagian besar pertandingan Chelsea bisa kalian saksikan secara live di DAZN. Selain itu ada Amazon Prime Video, yang setiap Selasa menayangkan satu laga top pilihan secara eksklusif. Bergantung pada jadwal pertandingan, bisa saja ada laga Chelsea atau secara umum pertandingan yang melibatkan tim Inggris.

Mulai 2027/28, akan ada banyak perubahan dalam siaran Liga Champions: Paramount+ akan masuk sebagai pemain baru dan ke depannya menghadirkan sebagian besar pertandingan. Semua detail soal pembagian hak siar yang baru tersedia di sini. Artinya secara gamblang: kalian sebaiknya mencatat Paramount+ mulai 2027/28.

Jika Chelsea melaju sampai final Liga Champions, partai puncak itu seperti biasa juga tayang di TV gratis. Di Jerman, ZDF menjadi saluran yang sudah pasti untuk itu. Final menjadi salah satu titik tetap yang jelas dalam program mereka.

Coba Amazon Prime Video Laga top Liga Champions pada hari Selasa secara eksklusif

FC Chelsea, semua informasi siaran secara sekilas: Live ticker SPOX

SPOX menyajikan live ticker untuk pertandingan pilihan The Blues di kompetisi domestik dan internasional. Di sini kalian bisa menemukan live ticker sesaat sebelum kick-off.

Siaran FC Chelsea: Profil singkat klub