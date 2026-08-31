Chelsea adalah salah satu klub di Inggris yang rasanya tak pernah lama menghilang dari sorotan. Bahkan di fase yang lebih tenang sekalipun, selalu saja ada sesuatu yang terjadi di Stamford Bridge. Bagi Anda yang ingin mengikuti laga-laga kompetitif mereka dengan rapi, bagian praktisnya adalah ini: tergantung kompetisinya, hak siar dipegang oleh penyedia yang berbeda-beda. Artinya buat Anda: satu langganan saja tidak mencakup semuanya. Saluran mana saja yang relevan untuk Chelsea dan di mana pada akhirnya Anda benar-benar tidak akan melewatkan satu pun pertandingan, dirangkum dengan jelas di sini.

FC Chelsea, semua informasi siaran dalam sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Blues secara langsung di TV dan live streaming?



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Menyaksikan FC Chelsea di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield secara langsung di TV dan live streaming

Di Jerman, Sky tetap menjadi alamat utama untuk Premier League: saluran TV berbayar itu menayangkan setiap pertandingan secara langsung, baik sebagai laga tunggal maupun konferensi. Penampilan Chelsea pun sepenuhnya termasuk di dalamnya. Bagi semua yang tidak menonton secara klasik di depan televisi, semuanya juga tersedia via streaming melalui Sky Go atau WOW.

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Mulai musim 2025/26, Sky menambah paket Inggris mereka secara signifikan: bukan hanya Premier League yang tayang langsung di sana, tetapi juga Carabao Cup. Artinya secara garis besar: jika Chelsea bermain di Piala Liga, Anda juga bisa menemukan seluruh pertandingannya di Sky.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield, yang berlaku di Jerman adalah: DAZN memegang hak siar eksklusif. Layanan streaming itu menayangkan pertandingan secara langsung, dan dengan demikian tentu juga setiap laga Chelsea begitu The Blues tampil di salah satu dari dua kompetisi tersebut.

Temukan paket langganan DAZN yang tepat FA Cup, Community Shield & lainnya secara langsung

Getty Images

Di Liga Champions, hak siarnya terbagi. Sebagian besar pertandingan Chelsea bisa Anda saksikan secara langsung di DAZN. Selain itu ada Amazon Prime Video, yang setiap hari Selasa menayangkan satu laga top pilihan secara eksklusif. Tergantung jadwal pertandingan, bisa saja ada laga Chelsea atau secara umum pertandingan yang melibatkan tim Inggris.

Mulai 2027/28, akan ada banyak perubahan dalam siaran Liga Champions: Paramount+ akan masuk sebagai pemain baru dan ke depannya menghadirkan sebagian besar pertandingan. Semua detail soal pembagian hak siar yang baru tersedia di sini. Artinya secara jelas: Anda sebaiknya mencatat Paramount+ mulai 2027/28.

Jika Chelsea melaju hingga final Liga Champions, partai puncak seperti biasa juga akan tayang di TV gratis. Di Jerman, ZDF menjadi saluran yang sudah pasti untuk itu. Final menjadi titik tetap yang jelas dalam program mereka.

Coba Amazon Prime Video Laga top Liga Champions pada hari Selasa secara eksklusif

FC Chelsea, semua informasi siaran dalam sekilas: Live ticker dari SPOX

SPOX menyajikan live ticker untuk pertandingan-pertandingan pilihan The Blues di kompetisi domestik dan internasional. Di sini Anda akan menemukan live ticker sesaat sebelum kick-off.

Siaran FC Chelsea: Profil singkat klub