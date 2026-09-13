Chelsea di Inggris adalah klub yang rasanya tak pernah lama menghilang dari sorotan, bahkan dalam fase yang lebih tenang pun selalu ada saja yang terjadi di Stamford Bridge. Bagi kalian yang ingin mengikuti laga-laga kompetitif mereka dengan rapi, masuklah ke bagian praktisnya: tergantung kompetisinya, hak siar berada di tangan penyedia yang berbeda-beda. Artinya buat kalian: satu langganan saja tidak mencakup semuanya. Stasiun mana saja yang relevan untuk Chelsea dan di mana pada akhirnya kalian benar-benar tidak akan melewatkan satu pun pertandingan, tersaji dengan jelas di sini.

FC Chelsea, semua informasi siaran dalam sekilas pandang: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Blues secara langsung di TV dan livestream?



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Saksikan FC Chelsea di Premier League, Liga Champions, Piala FA, Carabao Cup, Community Shield secara langsung di TV dan livestream

Di Jerman, Sky tetap menjadi alamat utama untuk Premier League: stasiun TV berbayar itu menayangkan setiap pertandingan secara langsung, baik sebagai laga tunggal maupun dalam konferensi. Penampilan Chelsea dengan demikian tercakup sepenuhnya. Bagi semua yang tidak duduk di depan televisi secara klasik, semuanya juga berjalan via streaming melalui Sky Go atau lewat WOW.

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Mulai musim 2025/26, Sky secara signifikan menambah paket Inggrisnya: bukan hanya Premier League yang tayang langsung di sana, tetapi juga Carabao Cup. Artinya pada akhirnya: jika Chelsea dijadwalkan tampil di Piala Liga, kalian juga bisa menemukan seluruh pertandingannya secara lengkap di Sky.

Untuk Piala FA dan FA Community Shield, yang berlaku di Jerman adalah: DAZN memegang hak eksklusif. Layanan streaming itu menayangkan pertandingan secara langsung, dan tentu saja juga setiap laga Chelsea begitu The Blues turun ke lapangan di salah satu dari dua kompetisi tersebut.

Temukan paket langganan DAZN yang tepat Piala FA, Community Shield, dan lainnya secara langsung

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Di Liga Champions, hak siarnya terbagi. Sebagian besar pertandingan Chelsea bisa kalian saksikan secara langsung di DAZN. Selain itu ada Amazon Prime Video, yang setiap hari Selasa menayangkan satu laga top pilihan secara eksklusif; tergantung jadwal pertandingan, bisa saja ada laga Chelsea atau secara umum keterlibatan tim Inggris.

Mulai 2027/28, akan ada banyak perubahan dalam penayangan Liga Champions: Paramount+ akan menjadi pendatang baru dan ke depannya menghadirkan sebagian besar pertandingan. Semua detail tentang pembagian hak siar yang baru tersedia di sini. Artinya secara gamblang: kalian sebaiknya mencatat Paramount+ mulai 2027/28.

Jika Chelsea melaju hingga final Liga Champions, partai puncak itu seperti biasa juga tayang di TV gratis. Di Jerman, ZDF menjadi saluran yang sudah pasti untuk itu; final tayang di sana sebagai titik tetap yang jelas dalam program.

Coba Amazon Prime Video Laga top Liga Champions hari Selasa secara eksklusif

FC Chelsea, semua informasi siaran dalam sekilas pandang: Live ticker dari SPOX

SPOX menyajikan live ticker untuk pertandingan-pertandingan pilihan The Blues di kompetisi domestik dan internasional. Di sini kalian bisa menemukan live ticker itu selalu sesaat sebelum kick-off.

Siaran FC Chelsea: Profil singkat klub