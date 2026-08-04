Chelsea di Inggris adalah klub yang rasanya tak pernah lama hilang dari sorotan - bahkan di fase yang lebih tenang pun, selalu ada saja yang terjadi di Stamford Bridge. Bagi kalian yang ingin mengikuti laga-laga resmi dengan rapi, masuklah ke bagian praktisnya: tergantung kompetisinya, hak siar berada di tangan penyedia yang berbeda-beda. Artinya buat kalian: satu langganan tidak mencakup semuanya. Stasiun mana saja yang relevan untuk Chelsea dan di mana pada akhirnya kalian benar-benar tidak akan melewatkan satu pun pertandingan, dirangkum dengan jelas di sini.

FC Chelsea, semua informasi siaran secara ringkas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Blues secara live di TV dan livestream?



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Saksikan FC Chelsea di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield secara live di TV dan livestream

Di Jerman, Sky tetap menjadi alamat utama untuk Premier League: stasiun TV berbayar itu menayangkan setiap pertandingan secara live - baik sebagai laga tunggal maupun konferensi. Penampilan Chelsea pun tercakup sepenuhnya di sana. Bagi semua yang tidak menonton secara klasik di depan televisi, semuanya juga tersedia lewat streaming melalui Sky Go atau lewat WOW.

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Mulai musim 2025/26, Sky memperkuat paket Inggrisnya secara signifikan: bukan hanya Premier League yang tayang live di sana, tetapi juga Carabao Cup. Artinya pada akhirnya: jika Chelsea tampil di Piala Liga sesuai kalender, kalian juga bisa menemukan pertandingan-pertandingannya secara lengkap di Sky.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield, yang berlaku di Jerman adalah: DAZN memegang hak eksklusif. Layanan streaming itu menayangkan pertandingan secara live - dan dengan begitu tentu juga setiap laga Chelsea, begitu The Blues bermain di salah satu dari dua kompetisi tersebut.

Temukan langganan DAZN yang tepat FA Cup, Community Shield & lainnya live

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Di Liga Champions, hak siarnya terbagi. Sebagian besar pertandingan Chelsea bisa kalian saksikan secara live di DAZN. Selain itu ada Amazon Prime Video, yang setiap Selasa menayangkan satu laga top pilihan secara eksklusif - tergantung jadwal pertandingan, laga Chelsea atau secara umum pertandingan yang melibatkan wakil Inggris juga bisa masuk di sana.

Mulai 2027/28, akan ada banyak perubahan dalam siaran Liga Champions: Paramount+ akan masuk sebagai pendatang baru dan ke depannya menghadirkan sebagian besar pertandingan. Semua detail soal pembagian hak siar yang baru tersedia di sini. Artinya secara jelas: Paramount+ sebaiknya kalian catat untuk itu mulai 2027/28.

Jika Chelsea melaju hingga final Liga Champions, partai puncak itu seperti biasa juga akan tayang di TV gratis. Di Jerman, ZDF menjadi pilihannya - final tayang di sana sebagai salah satu titik tetap yang jelas dalam program.

Coba Amazon Prime Video Laga top Liga Champions pada hari Selasa secara eksklusif

FC Chelsea, semua informasi siaran secara ringkas: Liveticker SPOX

SPOX menyajikan live ticker untuk pertandingan-pertandingan pilihan The Blues di kompetisi nasional dan internasional. Di sini kalian bisa menemukan live ticker itu selalu sesaat sebelum kick-off.

Siaran FC Chelsea: profil singkat klub