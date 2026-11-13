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Legenda kiper Bayern Munich sekaligus mantan ketua dewan direksi klub, Oliver Kahn, sangat kritis terhadap pernyataan terbaru presiden kehormatan FCB, Uli Hoeneß, mengenai situasi Jamal Musiala.

Sebuah klub seharusnya "tidak bersikap seolah-olah memenuhi kontrak yang mereka buat sendiri merupakan tindakan yang menunjukkan kepedulian luar biasa. Klub tidak hanya membeli performa. Mereka juga menanggung risikonya," tulis Kahn di LinkedIn, merujuk pada pernyataan kontroversial Hoeneß akhir pekan lalu.

"Klub-klub senang menyebut diri mereka keluarga. Masalah muncul ketika mereka berbicara tentang keluarga selama itu tidak membutuhkan biaya, lalu berbicara dalam angka begitu biayanya menjadi besar," lanjut Kahn.

Dalam acara BR "Sonntags-Stammtisch", Hoeneß ditanya tentang cara FC Bayern menangani penyakit Musiala. Seperti yang telah diketahui publik sejak persiapan musim panas, sang playmaker mengalami disfungsi neurologis yang dapat menyebabkan episode absans singkat. Dua episode absans tersebut membuat Musiala kolaps dalam laga uji coba melawan RB Leipzig dan 1. FC Heidenheim pada Agustus. Sejak itu, dosis obat untuk pengobatannya kembali ditingkatkan dan tidak ada lagi kejadian serupa.

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FC Bayern: Apa yang dikatakan Hoeneß tentang Musiala?

Menyoroti kontrak Musiala yang bernilai tinggi, Hoeneß menyebut situasi itu sebagai "dilema" dan menjelaskan: "Ia mengidap penyakit yang tidak mudah disembuhkan, tetapi cukup bisa dikendalikan dengan obat-obatan. Namun, apakah ia akan pernah kembali memiliki kemampuan seperti dulu ..." Bos berpengaruh FCB itu secara terbuka menyuarakan keraguannya terhadap Musiala. "Sekarang ia tetap menerima gaji. Bayangkan jika FC Bayern mempertanyakan kontraknya dan mengatakan: 'Apa yang sekarang bisa ia berikan tidak lagi seperti yang tercantum dalam kontrak ...'".

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Meski Hoeneß menyampaikannya sebagai pengandaian, fakta bahwa ia berbicara seperti itu tentang situasi pemain timnas Jerman tersebut tetap memicu kritik, yang kini turut disuarakan Kahn. Menurut pria berusia 57 tahun yang menjabat sebagai ketua dewan direksi Bayern dari 2021 hingga 2023 itu, para petinggi klub papan atas seperti FCB memang harus "menerjemahkan manusia menjadi angka". Namun, "pertanyaan yang menentukan" adalah "apakah mereka masih bisa menerjemahkannya kembali. Apakah mereka masih melihat manusia di balik aset yang tidak dapat memberikan hasil? Apakah klub berdiri bersama pemainnya, atau hanya berpegang pada kontraknya?"

Getty Images

Di sisi lain, bagi Kahn, pembahasan internal FCB mengenai situasi kontrak Musiala adalah hal yang wajar. "Mengajukan pertanyaan semacam itu bukanlah tindakan sinis. Justru tidak mengajukannya akan menjadi tindakan yang tidak profesional," ujarnya. Kontrak Musiala saat ini, yang ia tanda tangani pada Februari 2025 dan mengikatnya bersama klub pemegang rekor gelar juara itu hingga 2030, kabarnya memberi pemain berusia 23 tahun tersebut gaji hingga 30 juta euro per tahun termasuk bonus.

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Jamal Musiala absen membela Bayern karena cedera sejak akhir September

Setelah penyakit Musiala berhasil dikendalikan, ia menjalani penampilan pertamanya dalam pertandingan kompetitif musim ini pada awal September. Ia tampil bagus dengan total tiga kontribusi langsung terhadap gol dalam laga Liga Champions melawan Bodö/Glimt (5-0, satu gol) serta di Bundesliga melawan Union Berlin (7-0, satu gol dan satu assist).

Setelah itu, Musiala seharusnya masuk susunan pemain inti tim DFB saat pelatih baru timnas Jerman, Jürgen Klopp, menjalani debutnya melawan Belanda pada akhir September. Namun, ia mengalami cedera otot saat pemanasan. Pemain yang telah mencatatkan 46 penampilan untuk timnas Jerman itu absen sejak saat itu dan mungkin bisa kembali bermain setelah jeda internasional saat ini.