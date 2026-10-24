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Lennart Karl kabarnya dipandang kritis di Bayern

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FC Bayern mengonfirmasi: Kompany dibawa ke rumah sakit setelah pingsan

Berita FC Bayern München: Uli Hoeneß melontarkan kritik tajam terhadap Karl-Heinz Rummenigge

Presiden kehormatan Bayern München, Uli Hoeneß, melontarkan kritik terhadap sesama anggota dewan pengawas, Karl-Heinz Rummenigge, terkait Max Eberl.

Dalam wawancara dengan Welt am Sonntag, Hoeneß menegaskan bahwa ia tidak menyukai keputusan Rummenigge untuk mengumumkan kepada publik bahwa dirinya abstain dalam pemungutan suara mengenai perpanjangan kontrak direktur olahraga Max Eberl yang diumumkan pada akhir Agustus. "Saya menyayangkan ia mengatakan itu di depan publik. Itu tidak perlu," kata Hoeneß tentang rekan lamanya itu. "Dalam hal ini, pendapat kami berbeda."

Setelah sebelumnya muncul laporan bahwa Rummenigge abstain, mantan petinggi FCB itu mengonfirmasinya kepada Abendzeitung pada akhir September: "Saya berpikir lama apakah harus memilih 'tidak' untuk perpanjangan kontrak Max. Baru saat rapat berlangsung saya memutuskan untuk abstain."

Pertandingan berikutnya SCF Bundesliga 12.30 FCB

Hoeneß menegaskan bahwa hubungannya dengan Rummenigge tetap "sepenuhnya baik". "Bahkan lebih baik daripada sebelumnya," ujar pria berusia 74 tahun itu. Namun, kritik Hoeneß terasa sedikit janggal karena beberapa bulan lalu ia sendiri secara terbuka menyuarakan keraguan terhadap Eberl. Salah satu pernyataan presiden kehormatan itu menjelang final DFB-Pokal pada Mei, misalnya, menimbulkan kehebohan. Meski musim sebelumnya sukses dan perkembangan tim sejak Eberl mulai menjabat pada musim semi 2024 menggembirakan, ia mengatakan kecenderungan terkait masa depan Eberl hanya "60 berbanding 40 untuk perpanjangan kontrak".

Kini Hoeneß menjelaskan: "Saya juga sempat bersikap kritis terhadap Max. Misalnya, kami merasa tidak mendapat informasi yang cukup dan beberapa kontrak menurut kami terlalu mahal." Namun, pembicaraan langsung dengan Eberl, yang juga dihadiri Rummenigge dan presiden Herbert Hainer, disebut telah meredakan ketegangan. "Sejak itu, Max bekerja dengan baik dan berkembang ke arah yang tepat," puji Hoeneß.

Eberl sendiri sudah bersikap diplomatis ketika menanggapi pernyataan Hoeneß yang meragukannya menjelang final piala. "Kalau ada keraguan, itu wajar. Orang berhak ragu, lalu kami membicarakannya dan melihat bagaimana kelanjutannya ke depan," katanya saat itu kepada ARD. Kontrak baru pria berusia 53 tahun itu berlaku hingga 2029.

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Berita FC Bayern München: Uli Hoeneß bersedia kembali memperpanjang kontrak Vincent Kompany sekarang juga

Uli Hoeneß sangat puas dengan kinerja pelatih Vincent Kompany dan menegaskannya lewat pernyataannya tentang pelatih asal Belgia itu dalam wawancara tersebut.

Ia mengaku "saat ini tidak bisa membayangkan pelatih yang lebih baik. Belum lama ini saya mengatakan kepada Vincent bahwa sebenarnya kami harus memperpanjang kontraknya sekarang juga, meskipun kontraknya saat ini berlaku hingga 2029," tegas Hoeneß. "Jika besok ia datang kepada kami dan menginginkannya, secara pribadi saya akan langsung melakukannya."

Kompany mengambil alih Bayern pada musim panas 2024 dan sejak itu membawa perkembangan yang sangat positif di Säbener Straße. Di bawah mantan bek kelas dunia itu, FCB dua kali menjuarai liga dengan meyakinkan dan, pada musim lalu, juga meraih DFB-Pokal untuk pertama kalinya setelah enam tahun tanpa gelar tersebut. Sementara itu, di Liga Champions 2025/26, Bayern baru tersingkir secara tipis di semifinal oleh Paris Saint-Germain, yang kemudian menjadi juara.

Kompany baru pertama kali memperpanjang kontraknya bersama klub München itu pada Oktober tahun lalu, dengan menandatangani kesepakatan hingga 2029. Saat itu muncul laporan bahwa Manchester City, tempat Kompany pernah bermain selama bertahun-tahun, termasuk pihak yang sebelumnya sudah mengambil ancang-ancang untuk mendekati pelatih berusia 40 tahun tersebut.

Saat ini, kondisi kesehatan Kompany menimbulkan kekhawatiran. Pelatih Bayern itu, yang belakangan terserang infeksi virus, pingsan pada Jumat sore saat menyaksikan latihan tim kedua. Kompany kemudian dibawa ke rumah sakit di München. Di sana, ia akan "menjalani pemeriksaan menyeluruh dan tetap berada dalam perawatan medis. Hingga pemberitahuan lebih lanjut, staf kepelatihannya akan menangani kegiatan latihan dan pertandingan," demikian pernyataan FCB.

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Berita FC Bayern: Joshua Kimmich kemungkinan juga absen saat FCB menghadapi Freiburg

Gelandang Joshua Kimmich kemungkinan juga tidak bisa memperkuat FC Bayern München dalam laga besar Bundesliga melawan SC Freiburg pada Minggu.

Menurut laporan Sky , Kimmich masih absen karena ada anggota keluarganya yang meninggal dunia. Karena alasan yang sama, pemain berusia 31 tahun itu tidak masuk skuad untuk pertandingan Liga Champions melawan FC Arsenal pada pertengahan pekan.

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Berita FC Bayern München: Neuer ternyata bisa lanjut bermain? Hoeneß tidak menutup kemungkinan

Presiden kehormatan Uli Hoeneß tidak menutup kemungkinan kiper Bayern München, Manuel Neuer, melanjutkan kariernya setelah kontraknya berakhir pada musim panas mendatang.

"Kita tunggu saja. Saat ini kita belum bisa mengatakan bagaimana musim ini akan berjalan dan apakah Manuel akan tetap bugar. Pada saat yang sama, kita juga tidak bisa menyuruhnya berhenti bermain sepakbola," kata Hoeneß kepada Welt am Sonntag. Neuer telah "memberikan kontribusi luar biasa bagi klub. Saya tidak melupakan apa yang telah kami alami dan menangkan bersamanya sejak 2011."

Secara umum, Neuer diperkirakan akan pensiun setelah musim ini berakhir, saat usianya mencapai 41 tahun. Seperti dilaporkan kicker baru-baru ini, para petinggi Bayern kemungkinan ingin berbicara dengan Neuer serta kiper ketiga Sven Ulreich, yang kontraknya juga habis pada 2027, saat jeda internasional November atau paling lambat sekitar pergantian tahun. Saat itu akan dipastikan apakah keduanya akan melanjutkan karier selama satu tahun lagi atau tidak.

Jonas Urbig sudah dipersiapkan sebagai penerus Neuer, dan pemain berusia 23 tahun itu kini rutin mendapat kesempatan bermain. "Jonas Urbig akan mendapatkan kesempatan itu. Semua orang di FC Bayern sudah bersiap untuk itu," tegas Hoeneß.

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Rumor FC Bayern München: FCB II terancam pengurangan poin dan denda

Aksi suporter fanatik Bayern yang menyalakan suar dalam derbi kota antara tim kedua FCB dan 1860 München akhir pekan lalu tampaknya akan berakibat mahal bagi tim asuhan Dante.

Menurut laporan Bild, Asosiasi Sepakbola Bavaria menjatuhkan sanksi kepada tim kedua klub pemegang rekor gelar itu, antara lain berupa pengurangan satu poin di Regionalliga Bayern. FCB juga disebut dijatuhi denda sebesar 15.000 euro.

Setelah 1860 mencetak gol pada menit ke-51 dalam kemenangan 4-2 Bayern II, yang membuat skor sementara menjadi 2-3 dari sudut pandang tim berjuluk Löwen, aksi penyalaan piroteknik besar-besaran terjadi di tribune suporter FCB. Akibatnya, pertandingan terhenti selama sekitar empat menit.

Pengurangan poin itu akan semakin menyakitkan karena Bayern II membutuhkan setiap poin agar, setelah awal musim yang buruk, mereka mungkin masih bisa ikut bersaing memperebutkan promosi ke 3. Liga. Saat ini, tim asuhan Dante berada di posisi ke-12, tertinggal 14 poin dari pemuncak klasemen FC Memmingen. Namun, mereka juga memainkan tiga laga lebih sedikit daripada Memmingen dan masih bisa membidik posisi lebih tinggi jika meraih serangkaian kemenangan.

Sementara itu, pertandingan melawan DJK Vilzing yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu dibatalkan. Menurut Bild, penyebabnya adalah insiden pingsannya pelatih FCB Vincent Kompany pada Jumat saat latihan tim kedua. Banyak orang yang hadir disebut "terguncang".

Jadwal FC Bayern München: Pertandingan FCB berikutnya