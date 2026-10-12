Berita dan rumor lainnya seputar FC Bayern Munich:

Pesan tegas untuk Real: Bos FCB bicara blak-blakan soal Olise

Kesalahan tak terduga FC Bayern meski mencatat rekor baru

FC Bayern: Nilai dan ulasan individu pemain saat melawan Augsburg

Berita FC Bayern: Bos FCB tak mau menutup kemungkinan merekrut Erling Haaland

Di tengah skandal keuangan Manchester City, presiden FC Bayern Munich Herbert Hainer angkat bicara mengenai kemungkinan klubnya merekrut Erling Haaland.

Pemain asal Norwegia itu bisa meninggalkan The Sky Blues bersama sejumlah bintang lainnya. Klub tersebut bahkan terancam degradasi paksa akibat berbagai manuver mereka. ManCity telah mengajukan banding atas putusan komisi independen terkait perkara itu. Mengingat rumitnya situasi, keputusan dalam waktu dekat belum dapat diharapkan.

Namun, Hainer menilai lini serang juara bertahan terbanyak Jerman itu sudah sangat bertalenta sehingga saat ini tidak perlu mendatangkan pemain sekelas Haaland. "Kami memiliki lini serang yang luar biasa dengan Michael Olise, Harry Kane, dan Luis Díaz. Kami mencetak lebih dari 100 gol tahun lalu dan memiliki kekuatan yang sangat baik di lini depan," katanya kepada Bild TV saat ditanya apakah Haaland akan menjadi opsi jika klubnya dijatuhi hukuman berat.

Pertandingan berikutnya VIK Champions League 15.00 FCB

Meski begitu, Hainer tidak menutup kemungkinan Haaland suatu saat menjadi incaran klub yang bermarkas di Säbener Straße. "Jika kita berbicara tentang beberapa tahun mendatang, kami akan meninjau kembali situasinya," jelasnya. Sementara itu, media-media Spanyol belum lama ini melaporkan bahwa FC Barcelona dan Real Madrid sudah mulai menjajaki peluang merekrut sang pencetak gol.

Haaland, yang terikat kontrak di Manchester hingga 2034, sebelumnya juga beberapa kali menjadi incaran Bayern. Salah satunya menjelang kepergian Robert Lewandowski ke Barca pada 2022. Kesempatan lainnya datang ketika Haaland masih mencetak gol untuk Molde FK di negara asalnya (2017 hingga 2019), sebelum pemain yang kini berusia 26 tahun itu bergabung dengan ManCity pada 2022 setelah membela RB Salzburg dan Borussia Dortmund.

Untuk saat ini, Kane masih menjadi andalan di posisi penyerang tengah Bayern dan tampaknya juga akan mengisi posisi itu pada masa mendatang. Kontraknya, yang berakhir pada musim panas 2027, rencananya akan diperpanjang dalam waktu dekat.

Getty Images

Berita FC Bayern: Mantan pemain Jürgen Kohler meragukan kesiapan Jonas Urbig

Jürgen Kohler, yang terikat kontrak dengan FC Bayern Munich dari 1989 hingga 1991, menulis dalam kolomnya untuk kicker bahwa saat ini masih terlalu dini bagi Jonas Urbig, calon penerus Manuel Neuer, untuk menggantikan sang kiper.

"Saya rasa Jonas Urbig belum siap untuk langsung menggantikan Neuer. Dia kiper yang bagus, tetapi juga masih muda dan perlu memperbaiki beberapa hal," tulis juara Eropa 1996 itu. Menurut Kohler, pemain berusia 23 tahun tersebut memiliki banyak kualitas dan bakat, tetapi masih kurang pengalaman yang diperlukan. "Neuer muda pun pernah belajar dari kesalahannya dan baru meraih kematangan serta reputasi yang luar biasa setelah tampil dalam banyak pertandingan."

Neuer setidaknya turut bertanggung jawab atas satu gol dalam hasil imbang 2-2 melawan FC Augsburg pada akhir pekan. "Jika dilihat sepanjang musim, dia akan terus tampil pada level tinggi, meskipun bukan lagi di level paling puncak yang dulu membuatnya menetapkan standar," tegas Kohler. "Dengan kualitasnya, kesalahan tentu lebih mencolok dan terus diingat."

Neuer kemungkinan besar akan mengakhiri kariernya setelah musim ini, seperti yang sudah beberapa kali ia isyaratkan dalam beberapa pekan terakhir. Urbig dipandang sebagai penerusnya. Seperti musim lalu, mantan pemain Köln itu secara rutin mendapat kesempatan bermain agar lebih siap mewarisi posisi kiper nomor satu yang telah lama dipegang Neuer. Ia juga sudah disebut-sebut sebagai calon kiper utama baru tim nasional Jerman.

Getty Images

FC Bayern Munich, jadwal: Pertandingan FCB berikutnya