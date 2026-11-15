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Akankah kita benar-benar melihat mesin gol Bayern Munich Harry Kane bermain di NFL suatu hari nanti? Ada pula kabar terbaru mengenai Alphonso Davies dan Manuel Neuer. Berikut berita dan rumor seputar FCB.

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Bayern Munich, Berita: Bintang NFL berharap Kane membuat kejutan besar

Drake Maye, quarterback bintang New England Patriots, bisa membayangkan mesin gol Bayern Munich Harry Kane berkiprah di NFL pada masa mendatang.

"Itu akan sangat keren! Kita sering melihat pesepakbola menendang bola dari jarak 50 atau 60 yard. Saya rasa akan keren melihat dia melakukannya," kata Maye dalam konferensi pers menjelang NFL Munich Game, yang akan berlangsung pada Minggu di Allianz Arena.

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"Tekanan adalah salah satu tantangan terbesar saat menendang di NFL. Namun, dia sudah terbiasa dengan tekanan. Karena itu, sejujurnya saya rasa dia tidak akan mengalami masalah apa pun," tegas Maye, yang menilai Kane siap menjalankan tugas sebagai kicker.

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Penyerang tim nasional Inggris itu sudah beberapa kali mengatakan bahwa ia bisa membayangkan berkiprah sebagai kicker di NFL setelah karier sepakbolanya berakhir. "Sebelumnya, saya akan meluangkan enam bulan hingga satu tahun untuk berlatih secara khusus," kata Kane pada September lalu.

"Saya sudah beberapa kali melihatnya menendang, dan dia melakukannya dengan cukup baik. Jadi, tidak diragukan lagi: Saya yakin dia bisa melakukannya tanpa kesulitan," lanjut Maye. Kane masih akan bermain sepakbola setidaknya hingga 2029, setelah pemain berusia 33 tahun itu baru-baru ini memperpanjang kontraknya bersama FCB hingga saat itu.

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Bayern Munich, Berita: Kabar terbaru mengenai Alphonso Davies

Bek kiri Bayern Alphonso Davies, yang mengalami cedera pada Jumat pagi saat tim nasional Kanada menang 3-2 atas Guatemala dalam laga CONCACAF Nations League, belum akan langsung terbang kembali ke Munich.

Seperti dikonfirmasi juru bicara federasi sepakbola Kanada, Davies terlebih dahulu ikut bersama tim menuju Toronto, tempat rekan-rekan setimnya akan menjalani leg kedua perempat-final melawan Guatemala pada Senin. Menurut keterangan tersebut, Davies akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di sana sebelum bertolak kembali ke Munich pada Minggu.

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Diagnosis pasti atas cedera Davies masih belum ada. Seusai pertandingan, asisten pelatih Kanada Mauro Biello hanya menyebutnya sebagai "cedera tubuh bagian bawah". Bintang Bayern itu harus diganti pada menit ketujuh.

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Bayern Munich, Rumor: Keputusan akhir soal masa depan Manuel Neuer semakin dekat

Akankah keputusan akhir mengenai masa depan kiper Bayern Munich Manuel Neuer segera diambil?

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Menurut laporan kicker, para petinggi FCB, termasuk direktur olahraga Max Eberl, akan berbicara dengan Neuer pada jeda internasional kali ini. Mereka akan membahas secara khusus rencana pemain berusia 40 tahun itu setelah kontraknya berakhir pada musim panas mendatang.

Sejauh ini, Neuer belum mengambil keputusan akhir. Namun, kabarnya Bayern kini sangat yakin bahwa mantan kiper tim nasional Jerman itu tidak akan melanjutkan kariernya dan akan pensiun setelah musim berakhir.

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Jika demikian, FCB harus merekrut kiper nomor dua baru yang bisa menjadi pesaing Jonas Urbig, yang diproyeksikan sebagai kiper utama di masa depan. Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) disebut sebagai pilihan utama Bayern untuk posisi tersebut.

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Bayern Munich, Berita: FCB jalin kemitraan baru

Bayern Munich memiliki mitra kerja sama baru di pasar China.

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Seperti diumumkan FCB, platform video dan streaming Bilibili menjadi mitra media regional resmi baru mereka di China. Bayern telah memiliki kanal resmi di platform tersebut sejak 2021 dan kini ingin semakin mempererat hubungan langsung dengan para penggemar FCB di China.

"China adalah pasar utama bagi Bayern Munich," tegas Rouven Kasper, anggota dewan yang membidangi pemasaran dan penjualan di klub pemegang rekor gelar terbanyak di Jerman tersebut. "Bersama Bilibili, kami memiliki mitra yang sangat memahami dunia digital para penggemar setempat dan sudah berinteraksi dengan penggemar kami setiap hari."

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Bayern Munich, Jadwal: Laga-laga FCB berikutnya

Tanggal Kompetisi Pertandingan Jumat, 20 November (pukul 20.30) Bundesliga FC Bayern vs. 1. FC Köln Rabu, 25 November (pukul 21.00) Liga Champions OSC Lille vs. FC Bayern Sabtu, 28 November (pukul 15.30) Bundesliga Hamburger SV vs. FC Bayern Selasa, 1 Desember (pukul 20.45) DFB-Pokal FC Bayern vs. Hertha BSC Jumat, 4 Desember (pukul 20.30) Bundesliga FC Bayern vs. SC Paderborn