Berita lainnya tentang Bayern Munich

Hermann Gerland memuji setinggi langit talenta FCB

Kompany dan Eberl bereaksi terhadap wawancara unik Michael Olise

Juara dunia mengungkap salah diagnosis fatal dari dokter Bayern









Bayern Munich, rumor: Barcelona disebut sudah tidak lagi berutang uang kepada Bayern

Beberapa hari lalu, Barcelona merilis laporan keuangannya, yang menunjukkan bahwa lebih dari €11 juta dari biaya transfer Robert Lewandowski masih tercatat sebagai kewajiban jangka pendek yang belum dibayarkan. Lewandowski, yang sejak musim ini bermain untuk Chicago Fire di MLS, pindah dari Bayern ke Barcelona pada 2022 dengan biaya dasar €45 juta, dan klub Catalan itu menyepakati pembayaran transfer secara mencicil.

Namun, klub Munich itu disebut sudah menerima cicilan terakhir, sehingga menurut informasi dari kepala sepakbola Bild Christian Falk, juara Spanyol itu tidak lagi berutang uang kepada klub Munich untuk Lewandowski. Sebaliknya, Barcelona disebut sempat meminjam uang dari sebuah bank, yang kemudian digunakan untuk membayar FCB. Kini, tagihan dari bank tersebut jatuh tempo.

Bayern, berita: Uli Hoeneß menelepon pelatih FCA Manuel Baum

FC Augsburg memang kembali kehilangan posisi puncak klasemen setelah gol penyeimbang telat Bayer Leverkusen untuk skor 2-2 pada pekan ketiga Bundesliga, tetapi klub Schwaben asal Bayern itu masih belum terkalahkan dan sedang melaju kencang di bawah pelatih Manuel Baum.

Bahkan sebelum laga melawan Leverkusen, pelatih Baum menerima telepon mengejutkan dari Uli Hoeneß. Presiden kehormatan Bayern Munich itu menelepon Baum secara tak terduga di tengah pekan, tampaknya untuk memberi selamat atas pekerjaannya yang bagus.

Di Sky, sebelum pertandingan melawan Leverkusen dimulai, Baum ditanya oleh presenter Michael Leopold soal "panggilan telepon dari Tegernsee", Hoeneß tinggal di "laut Bayern". Baum menjawab dengan agak bingung: "Dari mana kamu selalu mendapatkan informasi seperti itu, sungguh luar biasa. Tapi, maafkan saya karena saya tidak akan bicara soal isinya." Saat Leopold menindaklanjuti dan bertanya apakah Hoeneß menyampaikan apresiasinya, Baum berkata: "Ya, bisa dibilang begitu."

Bayern Munich, berita: Vincent Kompany memberi Sacha Boey sedikit harapan

Sacha Boey setidaknya boleh memiliki sedikit harapan untuk mendapatkan menit bermain di Bayern Munich pada paruh pertama musim ini. "Sekarang periode transfer sudah selesai dan Sacha mendapat dukungan dari kami," kata pelatih Vincent Kompany dalam konferensi pers jelang laga Bundesliga Bayern di markas SV Elversberg pada Minggu (17.30, live di DAZN).

Klub Munich itu sebelumnya sudah berupaya sia-sia untuk menjual Boey selama periode transfer. Namun, kepindahan antara lain ke Turki dan yang terbaru ke Arab Saudi batal terwujud. Setelah kemenangan Bayern Munich atas Bodö/Glimt di Liga Champions, Boey untuk pertama kalinya musim ini masuk skuad pertandingan, direktur olahraga Max Eberl kemudian menegaskan bahwa klub akan kembali mencoba menjual bek kanan tersebut pada musim dingin.

Sampai saat itu, Boey tetap menjadi bagian normal dari tim dan juga akan "didukung" oleh staf pelatih, tegas Kompany. "Sekarang jendela transfer sudah ditutup, dan Sacha adalah bagian dari tim kami serta mendapat dukungan kami. Peran saya adalah membuatnya menampilkan performa," kata Kompany.

Meski situasi persaingan untuk Boey sulit, "di posisi itu saja kami punya Josip Stanisic dan Konrad Laimer dan persaingannya memang ketat", kata sang pelatih, tetapi dalam sepakbola segala hal bisa terjadi, "jika Anda memiliki sikap yang tepat". Boey berlatih "sangat baik saat ini dan sisanya nanti akan terlihat", kata Kompany.

Bayern Munich, jadwal pertandingan: Laga-laga FCB berikutnya