"Ya, ada permintaan. Tahun lalu juga. Tetapi sebuah klub harus siap membayar biaya transfer yang diminta. Ada kontak dengan PSG, itu benar. Saya pikir pada akhirnya PSG memilih Ferran Torres dari FC Barcelona", jelas De Ketelaere dalam wawancara dengan voetbalnieuws.be.

De Ketelaere secara khusus memanfaatkan Piala Dunia sebagai panggung untuk meningkatkan nilai pasarnya. Dengan tiga gol dan satu assist, ia membawa Belgia hingga perempat final.

Dalam kekalahan 1-2 dari juara dunia akhirnya, Spanyol, ia mencetak gol penyeimbang sementara - itu adalah satu-satunya gol yang harus diterima Spanyol sepanjang turnamen. Sebelumnya, saat menang 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar, ia menjadi aktor paling menonjol di lapangan dengan dua gol dan satu assist.

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Charles de Ketelaere juga sempat dikaitkan dengan Bayern Munich

Saat itu, Bayern Munich juga disebut memasukkan pemain ofensif serbabisa tersebut ke dalam daftar incaran. Hal itu dilaporkan surat kabar Italia Corriere della Sera. Pada Mei, jurnalis transfer Sacha Tavolieri juga sudah melaporkan adanya minat konkret dari klub Munich terhadap pemain kidal yang terikat kontrak hingga 2028 itu.

Atalanta meminta biaya transfer setidaknya 50 juta euro untuk pemain ofensif tersebut. Namun, Bayern kemudian memperkuat posisi yang sama dengan cara lain dan menggelontorkan 50 juta euro untuk Ismael Saibari dari PSV Eindhoven.

De Ketelaere pada 2023 awalnya dipinjamkan AC Milan ke Bergamo dengan biaya peminjaman tiga juta euro. Setelah satu musim di Italia utara, Atalanta akhirnya mengeluarkan 23,7 juta euro untuk pemain Belgia itu. Secara keseluruhan, De Ketelaere mencatatkan 148 penampilan kompetitif untuk Atalanta. Dalam periode itu, ia mencetak 32 gol dan jumlah assist yang sama.